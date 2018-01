Rekordidő alatt gyűlt össze az Anita műtétjéhez szükséges összeg

Dobozba csomagolt törődés. Anitát és családját sok kellemes meglepetés érte • Fotó: Neuhárdt Ottília

„Január 9-én átutaltuk az Anita műtétjéhez kiállított becsült számla értékét, a banki kezelési költséggel együtt 16 600 eurót. Egy napra rá a műtét időpontját is közölték velünk: május 8-ára programálták Anitát” – kereste fel a jó hírrel szerkesztőségünket Neuhárdt Ottília, a lábkorrekciós műtét előtt álló kislány édesanyja.

Nagyon rövid idő alatt gyűlt össze az összeg,

a család december közepetájt fordult nyilvánosan, többek között lapunkon keresztül is segítségért. „Ez egy csodálatos összefogásnak az eredménye.

Azt tapasztaltuk, hogy megmozdult az egész város”

– fogalmazott Ottília. Mint részletezte, magánszemélyek, civil szervezetek, egyházak, cégek, klubok egy emberként álltak a kislány ügye mellé, sokan rendezvényeken, előadásokon szerveztek gyűjtéseket, vagy kimondottan a kislány javára tartottak jótékonysági eseményt.

„Elmondhatatlanul hálásak vagyunk. Az a nagy szikla, amit ölbe kaptunk, egy kicsi kővé vált annak köszönhetően, hogy ilyen sokan támogattak. Nekem egyet kellett lépnem, és felénk tízet léptek az emberek. Csodálatos nyitottságot tapasztaltunk meg ez alatt a rövid idő alatt” – fogalmaz az édesanya. Azt is csodálatosnak tartja, hogy kérés nélkül egy önkéntes csapat szerveződött családjuk köré, amely tagjai nem csak biztatásukkal, de ötleteikkel, konkrét tettekkel is segítették a gyűjtést.

Még csak egy kicsit sem hagyták, hogy lankadjon bennünk a lendület. Ha néha leengedtünk volna, nem tehettük, mert kerestek, ötleteket adtak, cselekvésre sarkalltak

– meséli. Külön kiemelte Anita iskolája, a „kicsi Fogarassy” pedagógus- és szülőközösségének hozzáállását, a Fészek, Gyergyói Édesanyák Egyesületének segítségét, a református és a római katolikus egyházak támogatását, a Figura Stúdió Színház, a művelődési központ, a gyergyói kórusok, a fúvószenekar, a Step Dance Sportklub, a Tütü Balett Egyesület közösségeinek nagylelkűségét. Egy helyi, környékbeli és magyarországi vállalkozókból álló csoport is hozzájárult a „nagy csodához”, a gyergyószentmiklósi Ilyés János közbenjárásával a szükséges összeg nagy részét, 11 ezer eurót ajánlottak fel Anita javára.

„Az ember nem is reménykedik ilyen szintű összefogásban, de mi most megtapasztaltuk, hogy nem halt ki az emberekből az együttérzés a bajban lévők iránt” – fogalmaz az édesanya. Hangsúlyozza, minden egyes adakozónak egyaránt nagyon hálásak.

Folytatódik az adománygyűjtés

Ottíliától megtudtuk, bár a műtéthez szükséges összeg kigyűlt, az adománygyűjtést folytatják, lévén, hogy esetleges, egyébként várható költségekre is felkészültek szeretnének lenni. Mivel korábban már kétszer láboperáción esett át Anita, és mindkét alkalommal rehabilitációs programmal gyorsították a felépülését, a szülők most is hasonló, költségekkel járó kezelésekre számítanak. Ezért nem zárják le az elkezdett egyeztetést a gyergyói zenészekkel, akik jótékonysági céllal a közeljövőben adnak közös koncertet, illetve a Progym elnökének felajánlását is elfogadják, ami szerint egy jótékonysági hokimeccs is lesz hamarosan Gyergyóban.

Fontos az átláthatóság

A Neuhárdt család fontosnak tartja, hogy az adományok értéke és útja lekövethető legyen, éppen ezért szívesen fogadták annak a jogtanácsosnak a szakmai segítségét, aki a pénzek nyilvántartására ajánlkozott. A hitelesség, a szavahihetőség ellenőrizhetősége érdekében a városházán adománygyűjtés jóváhagyására kérést is nyújtott be a család, így jóváhagyással helyezték el az üzletekben az adománygyűjtő urnákat.

Az emberek bizalmával nem szeretnénk játszani. Fontosnak tartjuk, hogy átlátható, ellenőrizhető legyen az adományok útja

– hangsúlyozza Neuhárdt Ottília. Hozzáteszi, másokra nézve is fontos, hogy a kislánya javára szervezett gyűjtés a legtisztességesebben történjen, „hiszen ha egy ügy kapcsán az adakozóknak negatív élményei lesznek, egy következő, hasonló ügyet nem valószínű, hogy felkarolnak. Mi úgy érezzük, hogy felelősek vagyunk azokkal szemben is, akik a jövőben fordulnak majd a közösséghez segítségért.”

Segítő szervezet létrehozását tervezik



Az Anita számára szervezett gyűjtés sikere, a sok pozitív tapasztalat arra sarkallja a kislány családját és az ügyüket felkaroló önkénteseket, hogy egy szervezet keretén belül másokon is segítsenek. „Megfogalmazódott egy nonprofit egyesület létrehozásának ötlete azzal a céllal, hogy a hozzánk hasonló helyzetben lévőknek, adott esetben, legyen ahova fordulniuk segítségért. Hosszú távon pedig – úgy gondolom – Anita az egyesületen keresztül tudná visszaadni mindazt a jót ennek a közösségnek, amit most ő kapott” – mondja az édesanya. Megjegyzi továbbá, hogyha a mostani gyűjtés során több pénz gyűlne, mint amennyire szüksége lesz Anitának a gyógyuláshoz, a pluszt egy hasonló helyzetben lévő személynek ajánlják fel.