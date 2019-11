Rekordbevétel a jótékonysági Katalin-bálon

68 ezer lej gyűlt össze a Csíki Vállalkozók Egyesülete és Magyarország Csíkszeredai Főkonzulátusa által immár hatodik alkalommal megszervezett hétvégi Katalin napi jótékonysági bálon – számoltak be a szervezők.

• Fotó: Csíki Vállalkozók Egyesülete/Veres Nándor

A közel 150 résztvevő és a támogatók hozzájárulásának köszönhetően a szervezők a rekordnak számító összegből a résztvevői és támogatói szavazatok alapján a következőképpen osztják szét a három támogatott között a teljes pénzmennyiséget:

22% (15 ezer lej) a Romániai Magyar Nemlátók Egyesületének magyar nyelvű, vakokra specializálódott gyógypedagógiai oktatás megvalósulásához való hozzájárulás;

41% (28 ezer lej) a Csíkszeredai Megyei Sürgősségi Kórház fizioterápia osztálya eszközeinek korszerűsítése, valamint az onkológia osztályra szükséges infuzomat készülék beszerzése;

37% (25 ezer lej) a gyimesfelsőloki Árpádházi Szent Erzsébet Római Katolikus Gimnázium eszközeinek korszerűsítése.

A festményaukcióból összesen 11 500 lej gyűlt össze. A bál egyik újdonsága, hogy a festmény és boraukción kívül több értékes tárgy is árverésre került. A borok mellett egy Zsolnay ökörfejes bordugó szettet, Retro Puskás-labdát retro mezzel, valamint egy 26 kötetes Borovszky monográfia sorozatot is felajánlott Magyarország Csíkszeredai Főkonzulátusa, ezáltal is hozzájárulva a célok megvalósulásához.

A nemes felajánlásokhoz társult a Csíkszeredai Sportklub jégkorongcsapata is, a klub egy idei mezt ajánlott fel aukcióra, amelyet minden jégkorongozó aláírt. Továbbá Miklós Edit alpesi síző a 2014-es szocsi téli olimpiai formaruháját ajánlotta fel aukcióra. A bor és egyéb tárgyak aukciójából és tombolából összesen 19 675 lej gyűlt össze.