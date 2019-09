Rejtélyes gyümölcshullás tizedeli a szegényes termést

Kevés szilva maradt a fákon. Az idő előtti gyümölcshullásra a szakember sem tudja a magyarázatot • Fotó: Barabás Ákos

Rájár a rúd idén a gyümölcstermesztőkre: előbb a tavaszi fagyok tizedelték meg a virágzást, majd a csapadékos időjárás miatt elmaradt a beporzás, most pedig az a kevés gyümölcs is lehull a fákról, ami valahogy mégis kifejlődött.

A gyümölcstermés idén szinte egyenlő a nullával, ahogy szokták mondani. Ami van, az is potyog le, aminek még én se tudom az okát. Sokfelé járok, beszélgettem gyümölcstermesztőkkel, mindenhol ez a helyzet

– fogalmazott portálunknak Székely Csaba agrármérnök, aki számos gyümölcsfajtát termeszt nyikómalomfalvi gyümölcsösében.

Az általános terméskiesés magyarázata ismert: erős lehűlés volt a gyümölcsfák virágzásakor – a Nyikó-mentén például április 16-án és 20-án fagypontra csökkent a hőmérséklet –, ami meggyérítette a virágzást, a körte esetében már akkor odalett a várható termés. Ezt követően beállt egy kéthetes csapadékos, hűvös idő, amikor a nappali csúcshőmérséklet sem volt több 9–10 Celsius-foknál, az pedig nem volt elegendő ahhoz, hogy megtörténjen a beporzás, mert nem repültek a beporzó rovarok, és nektártermelés sem volt, mert ahhoz is kell legalább 12 fok. Ezt megerősíthetik a méhészek is – jegyezte meg a szakember –, akik épphogy nem mesterségesen kellett táplálják méheiket abban az időszakban.

A gyümölcshullás okára viszont nincs magyarázat.

A jelenség a szilva esetében tapasztalható erőteljesebben. Amint azt Székely Csaba elmondta, az elmúlt négy hétben más gyümölcstermesztők is hívták, arról érdeklődve, hogy mi történik a szilvafákkal, miért hull le róluk a gyümölcs. A szilvahimlő produkál hasonló jelenséget, de idén a vírusos megbetegedésre ellenállóbb fajták esetében is bekövetkezik a viaszos érés, majd az idő előtti gyümölcshullás, ezért tanácstalanok még a szakemberek is – tudtuk meg Székely Csabától, aki a nyüvesedést is kizárta az okok közül, ugyanis a lepotyogott gyümölcsök e tekintetben sértetlenek. Tanácstalanságát csak fokozza, hogy az almatermés esetében is ugyanezt tapasztalják.