Régészeti leletek feltárása miatt késik a szennyvízhálózat-bővítés Homoródszentmártonban

Régészeti kutatások lassították a Homoródszentmárton község több települését is érintő szennyvízhálózat bővítését, ami miatt a beruházás költségei is növekedtek. A községvezetés azt szeretné, ha a későbbiekben a nagyközönségnek is megmutathatnák a munka során megtalált római kori leleteket.