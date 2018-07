Rávilágítottak Gyergyóalfalu kincseire

Tánc vezette fel a galériai rendezvényt • Fotó: Tamás Gyopár

Szombat este a második Gyergyóalfalvi Művészetek Éjszakája megnyitója egybeesett a Vadárvácska Művészeti Tábor nyitórendezvényével. Gál Mihály, a szervező Sövér Elek Alapítvány elnöke köszöntötte a vendégeket, akik az elkövetkező napokban a Bucsin-tető lábánál alkotnak a tizennegyedik tábor keretében.

Balázs József alfalvi festőművész úgy fogalmazott a rendezvény kapcsán, hogy amikor az emberiség valami iránt közömbösséget mutat, és ilyen a művészet manapság, akkor ki kell találni valamit, ami segítségével rá lehet irányítani a figyelmet. Ezért találták ki a múzeumok éjszakáját is. Bejött a menedzseri ötlet.

Ha egy délutánra hívnák meg a nagyérdeműt, nem biztos, hogy ilyen sokan kíváncsiak lennének.

„Ezen az éjszakán szóljon arról a fáma, hogy megpróbáljuk a gyergyóalfalviak figyelmét ráirányítani arra, hogy mi a helyzet nálunk a művészet kapcsán.”

Népdal, tárogató hívta az alfalviakat

A gyergyóalfalvi Domokos Pál Péter Hagyományőrző Egyesület táncosai ropták az Alfalvi Képzőművészeti Galéria előtti téren, aztán egy kilencéves, alfalvi gyökerekkel rendelkező kisfiú hangja vonzotta a rendezvényre az otthon maradottakat. Balázs Gergő népdalokat énekelt, harmadik éve két tanár is tanítja, versenyeken is fellép. Mint mondta, legalább annyira szereti a néptáncot, mint a népdaléneklést, hároméves korától ropja, és jövő héten is a táncos tábor lakója lesz.

Vesztergám Miklós tárógatóművész zenéjét és Gál Mihály versmondását követően az Aurora Borealis Duo, László József gitárművész és Madarász Emese Adél klarinétművész előadására invitálták az érdeklődőket, aztán Vesztergám Miklós Felsír újra a tárogató című koncertje vonzotta az alfalviakat az éjszakába.

Kattant a zár az emlékszobán

Közben tárlatok látogatására is lehetőséget nyújtottak, Alfalu kincseit világítva meg a művészetek éjszakáján.

A néhai Páll Zoltán emlékszobáját is kinyitották. Édesanyja, Ilonka engedett be.

Ha érdeklődő akad, és tudomást szerez róla, kinyitja az alkotásokkal teli helyiséget. Amint mesélte, a kiállított munkák csak töredékei annak, amit alkotott az 1979-ben született, 2007-ben elhunyt, tolószékbe kenyszerült Zoltán.