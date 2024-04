Rangos magyar állami kitüntetésben részesült a Bertis cégcsoport alapítója

A vállalkozónak Sulyok Tamás köztársasági elnök adományozta az elismerést, és Tóth László főkonzul adta át. Az eseményen jelen volt Tamás Sándor, Kovászna Megye Tanácsának elnöke, valamint Antal Árpád polgármester is.

Antal Árpád polgármester az elismeréssel kapcsolatban úgy fogalmazott: Berszány Tibor példakép. Bebizonyította, hogy az, aki tud, az, aki akar, munkával, tisztességgel itthon, Székelyföldön is hatalmas eredményeket ér, érhet el.

Tamás Sándor elnök, a kitüntetés indítványozója méltatásában kiemelte: Berszány Tibor nemcsak vállalkozást épített Háromszéken, hanem az általa vezetett cégcsoport munkaközössége szempontjából is rendkívüli. Az elnök ugyanakkor Székelyföld, Háromszék haladásának elkötelezettjének, a térség gazdasági erőterének meghatározó alakítójának is nevezte a kitüntettet.

Ugyanakkor díjazták azt is, hogy az elesettek és a kultúra támogatója.

Berszány Tibor 1965. június 7-én született Sepsiszentgyörgyön. Nős, két felnőtt gyermek édesapja. 1992-ben alapította első vállalkozását, a Bertis Kft.-t, amely helyi termelőktől felvásárolt hentesárut szállított Hargita megyébe. Már kisvállalkozóként is a lehetőségekhez mérten segítette a helyi közösséget, óvodákat, iskolákat, nonprofit szervezeteket.



A 2000-es évek elején családi vállalkozása kibővült, megnyílt az első Bertis kiskereskedelmi egység Sepsiszentgyörgyön, ami az évek alatt összesen 13 üzletből álló hálózattá vált. 2002-ben megalakult a húsfeldolgozóként működő Bertikris Kft.



2006-ban új telephelyre költözött a gyártás és raktározás, és kiszélesedett az értékesítés, ezáltal Kovászna megye mellett már Hargita, Maros, Brassó és Prahova megyében is megtalálhatók a cég termékei. Folyamatos fejlesztéseket végzett és végez, új raktárakkal, vendéglátói egységekkel, szállodával bővült a cég.



2017-ben felvásárolt egy gyergyószentmiklósi székhelyű húsüzemet, majd 2021-ben megalapította a Bertis Hungary Kft.-t, ezáltal a székely termékek már eljutnak a magyarországi fogyasztókhoz is, „Székely Csemege” brand alatt. Cégcsoportjában közel 1300 munkatársat foglalkoztat.