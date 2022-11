Rangos elismerésben részesült a Maros Megyei Múzeum kiállítása

A zsűri megítélése szerint: „a kiállítás a frontkatonák és a civilek megpróbáltatásait egyedi vizuális környezetben, az új forrásokat kiemelkedő szakmaisággal, interaktív módon” mutatja be. A díjat egyébként a szakma „Oscarjaként” emlegetik.

Az igazgató szerint a díjat „a szakma Oscarjának” is lehetne nevezni, hiszen olyan jelentős intézmények is versenybe szálltak érte, mint például a szentendrei Skanzen az Erdély tájegység épületegyüttes kiállítással ; a budapesti Hagyományok Háza – Magyar Népi Iparművészeti Múzeum Illatok, ízek, formák – Nézd kézzel, lásd szívvel! tárlatával; vagy A pénz útja című kiállítással a budapesti Magyar Pénzmúzeum és Látogatóközpont.

Azért is vagyunk különösen büszkék erre kiállításra, mert ez saját kiállítás, mi építettük; az ötlet és a dizájn is a miénk, még a kivitelező is marosvásárhelyi cég