Rangos elismerés a csíkszentsimoni fúvósoknak

Nehéz műveket játszottunk, úgy is készültünk, hogy a gyerekek bírják meg mind a két koncertet. Sikerült is jól beosztaniuk az energiájukat

„Számomra ez nagy öröm, mert nem tudtam, hogy a zenekar és én ilyen kitüntetést fogunk kapni. Ma volt a Művészeti Népiskolában a karnagyképző, az elnök úr megnézte, hogy ott is hogyan dolgozunk, és meghívtam a koncertekre is. Az előadás előtt jelezte, hogy majd a végén köszönteni szeretné a zenekart. Az általa elnökölt szövetségben tizenöt ország képviselteti magát, és szeretnék, ha Románia is bekerülne. Most van folyamatban, hogy feltérképezzük, hogy milyen zenekarok vannak Erdélyben és az ország egészében” – avatott be a zenekarvezető.

Csikota József rámutatott,

azért terjesztették elő a fúvószenekarok világszövetségénél a csíkszentsimoni zenekart és vezetőjét elismerésre, mert kiemelkedő tevékenységet végeznek.