Rákszűrési lehetőségek: hiába a legmodernebb technológia, ha az emberek nem élnek vele

Dr. Holló Gergely onkológus szakorvossal beszélgetett Pál Bíborka a nyolcadik előadáson • Fotó: Pinti Attila

– válaszolta dr. Holló Gergely, arra a kérdésre, hogy milyen kezelési módozatok léteznek a rákos megbetegedések ellen. Elsőként tehát a műtétet említette, ezután is lehet szükség utókezelésekre, ha túlságosan nagy az esélye annak, hogy a betegség újra kialakuljon, tovább terjedjen. A sugárkezelés célja, hogy egy adott sejtet elpusztítson, ezt mellékhatások nélkül nem lehet megoldani. Ezen a területen fejlődés úgy érhető el, hogy minél kisebb sugárdózist használnak, minél megtervezettebben a pontos helyre irányítva. A kemoterápia során a gyógyszert (citosztatikumot) vagy szájon át kell bevenni, vagy létezik olyan változat, amelyet intravénásan adnak be.

– tanácsolta a szakorvos. A téma kapcsán felmerült kérdésként, hogy a boltokban kapható élelmiszerek lehetnek-e rákkeltőek. Az orvos erre azt válaszolta, olyan kemikáliákkal vagyunk körbevéve, hogy nehéz kivédeni azokat, amelyek akár rákkeltőek is lehetnek. A beszélgetés során arra is kitértek, hogy akár lelki okok is meghúzódhatnak a betegség mögött, ezért pszichológussal közösen is végeznek kezeléseket.

„Nagyon extrém esetben akár 20 kilogrammos daganat is kialakulhat így, de ez mégsem rák” – példázódott a szakorvos. Azonban, ha az adott sejt az ép szövetekbe „mászik” bele, nincs határa, akkor rákról beszélünk. Az immunrendszer pedig valamiért nem látja ezeket a hibás mechanizmusokat. Többféle kutatás is zajlik annak érdekében, hogy az immunrendszerrel „megláttassák” ezeket. Éppen ezért

„A kemoterápiának szintén az a célja, hogy a gyorsan szaporodó sejtet megölje. Mivel a hajhagymák gyorsan szaporodnak, a kezelés alatt levő személynek ezért a haja elhullhat. Ennek megakadályozására is vannak már megoldások, Romániában egyelőre magánklinikákon van erre lehetőség” – hangzott el az előadáson. Ugyanakkor a szakorvos elmondta azt is, hogy a kemoterápiának van egy új irányvonala, a célzott molekuláris kezelés, amely során vagy molekuláris antitesteket, vagy célzottan a sejt szaporodásban résztvevő fehérjét blokkoló molekulákat adnak be.

Ezek a terápiák kevesebb mellékhatással, jóval nagyobb eredményeket hoznak

– emelte ki az orvos. Hozzátette, hogy ugyanakkor a hibája ennek a kezelésnek, hogy bár blokkolja a daganatsejt szaporodását, kialakulásának okát azonban nem szünteti meg, ezért folyamatosan adni kell a kezelést.

Az alternatív gyógymódokról



Arra a kérdésre, hogy mit gondol az alternatív gyógymódokról, a szakorvos azt válaszolta, hogy abban az esetben értékeli, ha a betegek ilyen irányban is gondolkodnak, ha nem kizáró jellegűen teszik ezt, elzárva maguktól az orvosi kezelést. Elsősorban akkor tartja helyesnek, ha az alternatív gyógymódokat kiegészítő kezelésként alkalmazzák a betegek. Szerinte az egyik legjobb alternatív kezelés, ha a páciens időszakonként három napon át vízböjtöt tart, tehát semmit nem eszik, csak vizet iszik. Azt is elismerte, hogy erről megoszlik az orvosok véleménye.



A vitaminokról is szó esett, mint elhangzott, a melldaganatok kialakulásához a D-vitaminhiány is hozzájárulhat, a B12-vitamint pedig tiltják, holott nincs arra bizonyíték, hogy káros lenne a daganatos betegek számára, az onkológus szerint ez közhiedelem. A vas kapcsán elmondta, megfigyelték, hogy leesik a vasszint a daganatos betegeknél, ezért nem ajánlatos „vassal etetni a daganatot”. A C-vitaminról, és általában a vitaminokról pedig úgy vélekedett, hogy jó azokat szedni, a C-vitamint szükség esetén minél nagyobb mennyiségben.

Csíkszeredában is vannak rákszűrési lehetőségek, viszont fontos a tudatosság, mert hiába a legmodernebb technológia, ha az emberek nem élnek vele

– fogalmazott a szakorvos. Mint magyarázta, ha valaki rendszeresen eljár a háziorvosához, aki lelkiismeretesen végzi a munkáját, akkor az orvos tudja, hogy milyen szűrővizsgálatra érdemes elküldenie a páciensét. Egyébként, ha a leggyakoribb kórképeket vesszük alapul, akkor általában nőgyógyászati, beleértve a melldaganatokat is, a húgyúti szervek, illetve a bélrendszer daganatait érdemes elsősorban kiszűrni. Tehát nőgyógyászhoz, urológushoz és gasztroenterológushoz ajánlatos fordulni vizsgálatra. „Ha rendszeresen eljárunk erre a három helyre, nagyjából lefedjük azokat a kategóriákat, amelyek gyakran előfordulnak” – tanácsolta az onkológus.

A beszélgetés végén a szakorvos elárulta, hogy

januártól újabb onkológus kollégát várnak a csíkszeredai kórházba, és a későbbiekben bővül a megyében a szakorvosok száma,

így valamelyest csökkenhet majd a várakozási idő az onkológiai osztályon.

Szeretnék folytatni



A Flastrom egészségügyi ismeretterjesztő előadás- és beszélgetéssorozat februárban indult, nyolc témában tartottak előadást. Pál Bíborka főszervező elmondta, amennyiben lesz rá módjuk, akkor ősszel is szeretnék folytatni ezt az előadássorozatot, erről majd a sajtón keresztül is értesíteni fogják az érdeklődőket.