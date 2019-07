Rajongók a VIBE-on: nem csak a sztárfellépőket szedték szét

A nagy színpadról sem maradtak el a kedvenc fellépők, nagy bulit csapott például a Follow The Flow vagy a Punnany Massif, ByeAlex és a Wellhello is megénekeltette a közönséget, de szombat este voltak olyanok is, akik a Navarra Dance éjféli táncshowjára voltak igazán kíváncsiak.

Előbb a sepsiszentgyörgyi Dezső Bence videóblogger előadása töltötte meg dugig a Koli Kertet, 9–10 évesektől a kamaszokon át az egyetemistákig sokan voltak kíváncsiak az egyik legismertebb influenszer történetére, aki nem csak magáról beszélt, de arról is, hogyan és miért készít videót, hogy tudott ebből sikeres vállalkozást létrehozni. Sokan akarták tudni, milyen célból készít videókat, de azt is, hogyan képzeli el magát 20 év múlva.

Fashion Corner. Itt designer-cuccokat is be lehet szerezni • Fotó: Haáz Vince

A Koli program mellett a Fashion Corner is tömegeket vonzott, nem csak az öltözködésről szóló beszélgetésekre, a designerek fesztiválon árusított cuccaira voltak kíváncsiak, ott lehetett rövid idő alatt megszépülni, s igazi fesztivál-kinézetet beszerezni, a sátor alatt dolgozó fodrász, sminkes, testfestő előtt ugyanis hosszú sorban álltak főként a lányok, akik fesztiválfrizurát és sminket készíttettek, a bevállalósabbak pedig ideiglenes tetoválást is beszerezhettek.

Vasárnap még a Koli és a hat zenei helyszín is várja a fesztiválozókat. A tudásfórumon többek közt arra a kérdésre is keresik a választ, hogy futhat be egy erdélyi zenekar, mit keres annyi fiatal a mamahotelben, de menő tanárok, fiatal vállalkozók is terítékre kerülnek, s Iszonyok és viszonyok címmel a nők elleni erőszakról is szó lesz.

Este a Magenta Stage-en többek közt a közt az Intim Torna Illegál és – a Kowalsky meg a Vega helyett – a Tankcsapda koncertezik, de fellép a magyarországi Bëlga is, s aki még nem tudná, a Black Boxban 0–24 órában zene és buli van, tűző napon is.