Ráduly otthonról nézi a búcsús szentmisét, erre kér mindenkit

Zarándokok nélkül. Csíkszereda polgármestere is arra int, hogy otthonainkból kövessük figyelemmel a csíksomlyói búcsú eseményeit.

A városvezető úgy fogalmazott, az Erőss Zsolt Aréna szomszédságába költöztetett zöldség- és gyümölcspiac eddigi működése zavartalan és biztonságos volt. Ennek apropóján úgy határozott a bizottság, hogy

június elejétől az eddigi három napos működést kiterjesztik a hét többi munkanapjára is, így hétfőtől péntekig lesz nyitva 9-18 óra között.

„A tanintézmények fel vannak szerelve adagolókkal és kézfertőtlenítőkkel, továbbá a fertőtlenítőszerek is rendelkezésre állnak” – jelentette be Ráduly. Hozzátette, szombaton megérkeznek a már korábban megrendelt ózongenerátorok is az intézmények hatékonyabb fertőtlenítésére, továbbá

a város minden iskola számára biztosított digitális távhőmérőket.

A keddi, első oktatásra felkészülve hétfőn beindítják a fűtést is az adott tanintézményekben.

Ráduly megerősítette a városvezetés álláspontját az idei csíksomlyói búcsú kapcsán is. Mint arról korábban beszámoltunk, a csíkszeredai városvezetés határozott álláspontja szerint

a szombati pünkösdi búcsút mindenki otthonról kövesse és ne induljon el a kegyhelyhez.

„Hogy minél több emberhez eljusson a hír, minden tömbháznál és a térségbeli lakóhelyek plakátfelületére kiragasztjuk az erről szóló közleményünket. Én magam is fájdalommal, de otthonról leszek kénytelen követni a búcsús szentmisét. Arra kérek mindenkit, hogy hozzám hasonlóan a városlakók is így járjanak el” – fogalmazta meg gondolatait.

Újságírói kérdésre, a teraszokat érintő megnyitást illetően Ráduly úgy fogalmazott, előbb meg kell várni a hivatalos jogszabályt. „Amennyiben megnyithatnak, úgy fogunk eljárni, mint a sepsiszentgyörgyi önkormányzat:

ugyanolyan áron kétszer akkora felületet fogunk biztosítani a vendéglátó egységeknek, hogy megfelelő távolságra tudják elrendezni egymástól az asztalokat”

– emelte ki.