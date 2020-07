Ráduly: egy pozitív után egy negatív teszt

Ráduly Róbert Kálmán. Fertőzésre utaló tünetei voltak, de már jól érzi magát. Archív • Fotó: Veres Nándor

Véralapú vizsgálatot végeztetett hétfő délelőtt Ráduly Róbert Kálmán, Csíkszereda polgármestere, akinek eredményei azt jelezték, hogy fertőzött.

A közegészségügynél azonnal jelentettem a pozitív eredményt, ezért ők a saját bejáratott módszerüket, a garatmintás eljárást választva leteszteltek. Harminc perccel ezelőtt (hétfőn 17.30 óra körül – szerk. megj.) jelezték, hogy ez a teszt negatív eredményt mutatott

– nyilatkozta telefonos megkeresésünkre a polgármester.

Rádulyt egyébként azért kerestük hétfő délután, mert

több internetes csevegőprogramban is elterjedt, hogy a „polgármester koronavírusos”.

Mint kiderült, a feltételezés nem volt teljesen alaptalan, mivel az elöljáró saját beszámolója szerint napokkal ezelőtt már fertőzésre utaló tüneteket tapasztalt.

Tíz napja nem járok be a hivatalba, otthon is elkülönülve voltam, mivel hőemelkedés mellett rövid ideig fejfájással is kínlódtam, továbbá a szaglásomat is elveszítettem egy időre.

Most már teljesen jól érzem magam” – húzta alá.