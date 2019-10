Rádió is hallgatható a SzeredApp-pal

Május végétől érhető el egy csíkszeredai cég által fejlesztett alkalmazás, amelynek elsődleges célja, hogy hiteles és pontos információkkal lássa el a megyeszékhelyre látogatókat, illetve a helybelieket.

Az applikációban a városról szóló híreket lehet olvasni, ugyanakkor

turisztikai látványosságokról, vendéglátóhelyekről, kereskedelmi egységekről, sportolási lehetőségekről, orvosi rendelőkről és közlekedési információkról is tájékozódhat a felhasználó.

„Tudatosan, tapasztalatainkra támaszkodva igyekeztünk egy olyan értékcsomagot teremteni az embereknek, amelyre igenis szükség van és igénylik.

Ez az igény csontig hatolóan érezhető volt hosszú ideje, ezért úgy gondoljuk, hogy hatalmas segítséget nyújt a lakosoknak

– fogalmazott az alkalmazással kapcsolatban Nagy Lajos. A fejlesztő cég ügyvezetője kiemelte, az elmúlt négy hónap tapasztalata azt mutatja, a csíkszeredaiak pozitívan fogadták a terméket, és igényt tartanak rá. Ezt igazolja a több mint 1400 aktív felhasználó, és az általuk adott 4,91-es értékelés a lehetséges ötből.

További fejlesztéseket szeretnének

A további elképzelésekről Fülöp Éva, a fejlesztő cég marketingese mesélt. Mint fogalmazott, az applikáció jelenlegi állapotában egy hosszú út kezdetén van.

Az eredeti fejlesztőcsapathoz további személyek csatlakoztak, olyan emberek, akik látnak fantáziát az alkalmazás működtetésében és fejlesztésében, és akik hisznek abban, hogy a SzeredApp jelentős szerepet játszhat Csíkszereda jövőbeni digitalizációjában.

Mindezek mellett további lehetséges partnerekkel is zajlanak az egyeztetések, akik anyagilag is segítenének az elképzelések megvalósításában. „A továbbgondolkodásban az első konkrét lépést meg is tettük: alkalmazásunkon keresztül felhasználóink a csíkszeredai Fun Fm rádiót is hallgathatják. Azt szeretnénk, ha ezt a lépést újabb fejlesztések is követnék.”

A Székelyhon híreit is kínáló SzeredApp már letölthető Androidra, illetve az App Store kínálatában is megtalálható.