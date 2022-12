Rádió GaGa Csíkszék hétfőtől

„Évek óta tervben van, hogy Csíkszeredában is rádiót hozzon létre a Médiatér. Idén tavasszal írtak ki Csíkszeredára és vonzáskörzetére egy szabad frekvenciát, amit megpályáztunk, és meg is nyertünk – érdemes tudni, hogy

Jó hírrel szolgálhatunk: hétfőtől már Csíkszeredában is elérhetővé válik a Médiatér rádióhálózata. Ehhez nem kell mást tenniük, mint a 93.9-es FM hullámhosszra állítaniuk rádiókészülékeiket, ott ugyanis hétfő hajnaltól a Rádió GaGa Csíkszék nevű rádiót tudják majd hallgatni.

„Minden hétköznap reggel 7 és délelőtt 11 óra között többszemélyes műsorral készülünk, Hármasszabály címmel. 11 órától kezdődnek a Színes órák , benne programajánlók, gasztroműsorok, illetve közéleti és egyéb vonatkozású interjúk, akár sztárinterjúk is. Ez a műsorblokk 15 óráig tart, majd 19 óráig jelentkezik a Vagány vágány című műsorblokk. Ez gyakorlatilag egy úgynevezett »drivetime« műsor: tehát azoknak szól, akik hamarosan befejezik a munkájukat, vagy már befejezték és éppen hazafelé tartanak.

Hétvégén megismételjük azokat az érdekes interjúkat, amelyek az adott héten készültek, illetve a Hármasszabály legjobb pillanatait is felidézzük, nyilván sok jó zenével.

Egyébként a zenei kínálat valamennyi frekvenciánkon azonos” – avatott be a részletekbe Illés Márton.

A zenei felhozatalra is kitértünk. „Ahogy a szlogenünk is jelzi – Slágerek és új zenék –, nagyjából a nyolcvanas évektől kezdődően színvonalas, minőségibb popzenéből válogatunk, természetesen a legújabb magyar és nemzetközi slágerek is hallhatók lesznek napi rendszerességgel. Kicsit különbözni szeretnénk a vételkörzetben hallható konkurens zenei rádióktól, egyedi utat járunk, de