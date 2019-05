Rá sem nézett a marosvásárhelyi tiltakozókra a kormányfő

• Fotó: Haáz Vince

A néma tüntetést a Ești din Târgu-Mureș dacă... (marosvásárhelyi vagy, ha...) elnevezésű Facebook-csoportban szervezték. Azt kérték, hogy mindenki fekete öltözetben, fekete kabátban és fejfedőben menjen a tiltakozásra, kezében fehér papíron a szlogennel, ami kifejezi elégedetlenségét az egészségügyi ellátással szemben.

Azt kérték a szervezők a résztvevőktől, hogy senki ne hangoskodjon, elvégre „temetésre jöttek", és a kórházban kezelt betegek nyugalmát is tartsák tiszteletben. Ez többnyire így is történt, a fekete ruhás emberek kis fehér táblákon tudatták, hogy mit gondolnak a miniszterelnök asszonyról és a kormányról. Ugyanakkor gyertyákat és két koszorút is elhelyeztek a bejárathoz közeli járdán. Azonban

a kiérkező csendőrök számonkérték a tüntetőket, hogy miért vannak ott, és rendelkeznek-e engedéllyel.