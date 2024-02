Pusztítanak a kormoránok, kilövésüket kérik a halászok

„A kormoránok főleg a téli hónapokban tartózkodnak Maros megye területén, és mivel a tavak befagynak, a Marosban és más kisebb folyók partján élnek és halásznak. Nagy gond az is, hogy jó étkű madarak, naponta akár egy kilogrammnyi halat is megesznek. Az egyesületünk tagjai által végzett összesítések szerint

Mivel Maros megyében nagyon elszaporodtak és tetemes kárt okoznak a kárókatonáknak is nevezett madarak, aláírásgyűjtést kezdeményeztek, amelyet el akarnak juttatni a környezetvédelmi minisztériumhoz.

a Maros ideális hely a kormoránok számára, hiszen a megye területén legtöbb egy méteres a folyó mélysége, így nagyon könnyen halászhatnak bennük a madarak, amelyek akár hét méter mélyre is alá tudnak bukni.

A kisebb halakat befalják, a nagyobbakat megsebesítik. Sok hal belepusztul a kormoránok ejtette sebekbe. Nemcsak a Marosban halásznak, hanem a be nem fagyott horgásztavakban is, ott is jelentős mennyiségű halat elfogyasztva. Beszélgetőtársaink egyetértettek abban, hogy korlátozni kell a kormoránok számát.

Ha kevesebb a kormorán, nem lesz több hal

Zeitz Róbert, a Milvus Egyesület ornitológusa a Székelyhonnak jelezte, hogy a halászok és a vízügyesek elsősorban a vizes élőhelyek minőségével kellene foglalkozzanak, hiszen akkor tudnak a halak szaporodni, ha megfelelő körülményt biztosítanak nekik. De a folyóvizek sodrásának felgyorsításával, a medrek kikaparásával éppen az ellenkezőjét érik al a szakemberek – vélekedett. A kormoránok, mint a többi ragadozók, a lassúbb, beteg halakat fogják ki, ezáltal hozzájárulnak, hogy az egészségesebbek megmaradjanak.