Pszichológusok a gyermekek beoltásáról

Székelyudvarhelyen enyhén szólva is mérsékelt az érdeklődés a kiskorúak koronavírus elleni védőoltása iránt. A város egyetlen központot létesített erre a célra, azonban úgy tűnik, egyelőre nem lesz nagy forgalma.

Országosan szerdán kezdődött az 5–11 éves gyerekek koronavírus elleni oltása. Székelyudvarhelyen péntek lesz az első oltási nap, attól kezdve minden hétfői és pénteki napon 14–17 óra között, igény esetén pedig szombaton is lesz erre lehetőség a bethlenfalvi kultúrotthonban erre a célra berendezett központban – közölte lapunkkal Zörgő Noémi, a székelyudvarhelyi polgármesteri hivatal sajtószóvivője. Úgy tűnik, egyelőre visszafogott az érdeklődés a kiskorúak immunizálása iránt, szerdán még mindössze tíz gyermeknek kértek időpontot – tette hozzá.

A téma kapcsán Péterffy Tünde gyermekpszichológus – aki több napköziben is dolgozik tanácsadóként – elmondta, nem igazán beszédtéma még ez a kérdés, talán az oltási program tényleges beindulása után több szó esik majd róla a szülők körében.

Elvétve vannak ugyan olyan szülők, akik már eldöntötték, hogy feltétlenül beoltatják gyermekeiket, amint erre lehetőség adódik, de a döntő többség egyelőre még nem határozta el magát erre a lépésre.

A szakember szerint bármilyen álláspontra is helyezkednének a szülők a téma kapcsán, mindennél fontosabb a felelősségteljes hozzáállás: gyakran fordul elő tudniillik, hogy az oltással rendelkezők is megbetegednek, és közülük sokan nem veszik figyelembe, hogy vírushordozók is. Nem gondolnak a környezetükre, gyermekeket engednek iskolába, közösségbe járnak.

Ha szülőként felelősségteljesen tudunk viselkedni, azzal inkább meg tudjuk fékezni a járvány terjedését

– véli a szakember.

Szalay Zsuzsanna iskolapszichológus elmondta, a szóban forgó korosztályba tartozók oltása egyelőre még nem téma az iskolában, sem a szülők, sem a gyerekek nem jelezték szándékaikat, az oltáshoz kapcsolódó kérdésekkel sem keresték még őt.

Inkább a serdülőkorú diákok közt voltak olyanok, akik várták a vakcinát, de kevésbé egészségügyi, inkább szocializációs megfontolásból

– tette hozzá a pszichológus.

Azokban a családokban, ahol a szülőknek eltérő meglátásaik vannak a vakcina beadatásával kapcsolatban, feltétlenül törekedni kell a konszenzus megteremtésére, nyilatkozta Dimén-Varga Tünde pszichológus. Mint elmondta, „a gyermekeket nagyon össze lehet zavarni, és komoly bizalmi problémákat okozhat, ha a két szülő egymástól eltérő véleményen van”.