Hargita és Maros megyébe is megérkeztek a gyerekadagos vakcinák – előjegyzés nélkül lehet kérni

Az 5–11 éves korosztály 10 mikrogramm oltóanyagot kap dózisonként • Fotó: Vajda János/MTI

Az oltáskampányt koordináló országos bizottság (CNCAV) közleményében kiemelték, a gyerekek oltását biztosító központok elérhetőségének térképe már megtekinthető. Azonban az 5–11 évesek előjegyzés nélkül is megkaphatják a vakcinát a gyerekeknek létrehozott oltópontok valamelyikében vagy azokban a háziorvosi kabinetekben, amelyek rendeltek az oltóanyagból.

Az 5–11 éves korosztály 10 mikrogramm oltóanyagot kap dózisonként a Pfizer-BioNTech által kifejlesztett Comirnaty nevű vakcinából, az első és a második dózis felvétele között 21 napnak kell eltelnie. Január 13-tól vált lehetővé a gyerekek beoltására az időpontfoglalás az országos oltási platformon. Eddig 3355 szülő élt ezzel a lehetőséggel országszerte – tájékoztatott az oltáskampányt koordináló országos bizottság.

A szakemberek hangsúlyozzák, a szülők vagy a kiskorú törvényes képviselőjének tájékozott beleegyezése és az orvosi kérdőív kitöltése kötelező, a formanyomtatványok a nemzeti oltási platformon is elérhetők, de az oltóközpontokban is. A Comirnaty vakcinát is intramuszkulárisan adják be, hasonlóan a többi jogosult korcsoporthoz.

Ha az oltást olyan gyermekeknek adják be, akik a két adag között betöltik a 12. életévüket, akkor a 10 mikrogrammos gyermekkori adaggal folytatják az oltási tervet.

Az oltáskampányt koordináló országos bizottság szerint a tudományos adatok értékelésének befejezését követően az előny/kockázat arány pozitív, különösen azon gyermekek esetében, akiknek társbetegségei vannak, és akiknél fokozott a koronavírus-fertőzés súlyos formáinak kialakulásának kockázata.

Öt-öt oltóközpont vállalta a gyerekek immunizálását

Hargita megye hatszáz adag gyerekoltást rendelt meg, és kedden délután már el is jutottak az oltóközpontokhoz, amelyek vállalták a gyerekek oltását. Hargita megyében a csíkszeredai Kossuth utcai oltóközpont, Székelyudvarhelyen a bethlenfalvi oltóközpont, továbbá a székelykeresztúri, illetve a gyergyószentmiklósi és maroshévízi oltóközpontban lehet beadatni az 5–11 évesek számára a vakcinát – tudtuk meg Tar Gyöngyitől, a megyei egészségügyi igazgatóság vezetőjétől.

Maros megyében 500 adag gyerekeknek szánt oltóanyagot osztottak szét öt központ között: a marosvásárhelyi Mihai Eminescu-kultúrházban, illetve a szintén marosvásárhelyi Tudor Vladimirescu Általános Iskola sporttermében, a szászrégeni sportcsarnokban, a segesvári Radu Voina-csarnokban, illetve a dicsőszentmártoni Victoria-teremben kialakított oltóközpont kapott. Eddig mintegy kétszáz gyermeknek foglaltak időpontot koronavírus elleni oltásra Maros megyében.