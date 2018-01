Programkavalkád a magyar kultúra napján

• Fotó: Boda L. Gergely

1989 óta január 22-én ünneplik a kultúrát a magyar nyelvterületen annak emlékére, hogy a kézirat tanúsága szerint Kölcsey Ferenc 1823-ban ezen a napon tisztázta le Csekén a Himnusz kéziratát. Ennek apropóján számos kultúra-napi programot szerveznek Marosvásárhelyen is.

Gálakoncerten lép fel Rost Andrea operaénekes, világhírű szoprán a Kultúrpalota színpadán. A Kossuth- és Liszt Ferenc-díjas énekes a világ legfontosabb operaházaiban énekelt már, most pedig Marosvásárhelyen ad koncertet január 21-én, 18 órai kezdettel.

Hatodik alkalommal szerveznek felolvasómaratont Marosvásárhelyen, január 22-én Gen. Gheorghe Avramescu utca 11. szám alatti Studium Orvosi Szakkönyvtárba várják azokat, akik szeretnének öt percen keresztül felolvasni. Az olvass fel Marosvásárhelyért! mottó jegyében marosvásárhelyi magyar szerzők, évfordulós magyar szerzők művei lesznek a terítéken (például Szilágyi Domokos születésének 80. évfordulója, Lengyel Balázs születésének 100. évfordulója, Hamvas Béla halálának 50. évfordulója, Rejtő Jenő halálának 75. évfordulója, Dsida Jenő és Karinthy Frigyes halálának 80. évfordulója). A felolvasók a teljes román irodalom magyarra fordított alkotásaiból is válogathatnak.

A magyar kultúra napja alkalmából a Teleki–Bolyai könyvtár egy hétre kiállítja legnagyobb kincsét, a Koncz-kódexet. A 14. században pergamenlapokra másolt latin nyelvű Biblia a gyűjtemény legrégebbi kézirata, lapszélein 55 szót tartalmazó magyar nyelvű bejegyzés van: a Marosvásárhelyi Sorok és Glosszák néven ismert hatodik magyar nyelvemlék a 15. század első negyedéből származik. Az értékes dokumentum a könyvtár nagytermében lesz látható.

A magyar kultúra napja alkalmából közös ünnepséget szervez a Maros Művészegyüttes és a Maros Megyei Múzeum is. Január 22-én, hétfőn 18 órától bemutatják Petőfi Sándor: Összes költeményei című első és eredeti kötetét a nagyközönségnek. Ezt a könyvritkaságot 1847-ben adták ki és nemrégiben került a Maros Megyei Múzeum tulajdonába. A könyvritkaság ismertetését követően a Maros Művészegyüttes nagy sikerű előadása, a János Vitéz, Petőfi Sándor költeménye alapján készült mesejáték következik a Maros Művészegyüttes előadótermében. A belépés díjatalan, helyfoglalás az érkezés sorrendjében, a helyek függvényében.

Díjat is kapnak



A magyar kultúra napja alkalmából az RMDSZ idén is jutalomban részesíti azokat a művészeket, akik az erdélyi magyar kultúra átörökítéséhez, megismertetéséhez különös módon hozzájárulnak. A kortárs magyar kultúráért díj átadóját vasárnap 18 órától tartják Kolozsváron a sétatéri Kaszinóban, ahol idén is három jeles erdélyi magyar művészt méltatnak.