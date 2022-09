Problémák a Gyilkostó körül – történt egy lépés a megoldásuk felé?

A beszélgetés elején a polgármester történeti visszatekintést tartott, eljutva a jelenlegi helyzetig. A nehézséget okozó problémák között említette a tulajdon visszaszolgáltatások nyomán keletkezett káoszt, illegális építkezéseket, a megyehatár körüli vitát, de többek közt azt is, hogy

Hozzátette, hogy ebben az utóbbi kérdésben ugyanabba csapdába kerültek, mint tíz évvel ezelőtt az akkori városvezetés, és le kell mondjanak a több éve elnyert pályázat megvalósításáról. Pozitívumként említette ezzel szemben, hogy sikerült a Monturist cég felszámolását megakadályozni, hogy a város saját hegyimentőcsapatot hozott létre, illetve azt, hogy az országos útügyi igazgatóság leaszfaltozta a településen átvezető útszakaszt, és hogy modern víztisztító állomást üzemeltek be.

– mondta Zólya László, a közműszolgáltató vezetője, bemutatva, hogy hol is tart ebben a Gyilkostó: vannak vezetékek lefektetve, de szakaszosan: a korábbi, félbehagyott beruházást kivitelező cég amikor azzal szembesült, hogy sziklában kellene csöveket vezetni, ezt nem tudta megoldani. Nem készültek el a tervezett fúrt kutak és a derítőállomás sem.

rengeteg konfliktus van a tó körül tevékenységet folytató cégek között, nincs együttműködés, rengeteg a bírósági per. Ugyanakkor nehezményezte, hogy évente kell meghosszabbítaniuk az engedélyeket.

Az esemény programjában szerepelt egy együttműködési szerződés aláírása Gyergyószentmiklós önkormányzata és a brassói Transilvania egyetem között, amely a környezetvédelem, erdőgazdálkodás, és más területeken fejtené ki a hatását. Azonban az egyetem vezetősége nem volt jelen, csak üzenetben jelezték, hogy nyitottak a partnerségre.

Amint az eseményen elhangzott, a párbeszédre való nyitásnak ez az alkalom volt az első lépése, a későbbiekben évente több hasonló kerekasztalt szeretnének szervezni. Szükség is lenne rá, hogy az álláspontját más is kifejthesse, erre az eseményre nem kaptak például meghívást a városi képviselőtestület tagjai, és a gyilkostói vállalkozók közül is csak az említett két cég vezetője volt jelen.