Problémabejelentő okostelefon-alkalmazás Marosvásárhelyen

A legtöbben nem szeretik a formanyomtatványokat, fénymásolt iratokat, dossziékat, de a digitális formában kitöltendő nyomtatványok sem számítanak kedvenc időtöltésnek. „Tény, hogy nem szeretik az emberek a formanyomtatványokat. Amit szeretnek, az a Facebook-bejegyzések, ezért logikus volt számomra, hogy olyan egyszerű legyen, mint egy bejegyzés: beírod az észlelt gondot és elküldöd, ezzel a probléma bejelentése le is van tudva. Utána van egy kategorizáló algoritmus – amit szeretnék majd publikálni is, ez része a doktori kutatásomnak – ami egy nyelvfelismerő algoritmus, és osztályozza a beérkező szövegeket: kirostálja a »szemetet«, mert biztosan lesznek viccesebb kedvű felhasználók, vagy akik véletlenszerű karaktereket ütnek be.

A tiszta, illetve megtisztított bejegyzést szétosztja aszerint, hogy a probléma megoldásáért az önkormányzat melyik igazgatósága vagy cég felel, amely ideális esetben megoldja, nem ideális esetben megpróbálunk a városi tanács részéről nyomást gyakorolni, hogy megoldják a problémát.

Azért, hogy a legszigorúbb adatvédelmi szabályoknak megfeleljen az alkalmazás, be lehet úgy küldeni, hogy semmilyen személyes adatot nem adsz meg. Miután elküldted a bejelentést, van lehetőséged megadni a nevedet és a telefonszámodat vagy az e-mail-címedet, azért hogy visszajelzést kaphass. De ezt csak erre fogjuk használni, nem kerül be semmilyen harmadik fél adatbázisába, és teljesen opcionális, hogy megfeleljen az elvárásoknak” – magyarázta el W. Szabó Péter a problema.ms nevű alkalmazás kitalálója, aki a smart city, azaz az okos város irányába mozdítaná el Marosvásárhelyt.

Az okos városról

Kérdésünkre kifejtette, a smart city alapja az, hogy vannak digitális adatgyűjtési módszerek, például egyszerű szenzorok tömegközlekedési eszközökön, forgalommérések, kamerák, és az összegyűjtött adatokból

kialakul egy átfogó kép arról, hogy hogyan működik a város, hogyan használják a szolgáltatásforrásokat a városlakók.

„Így gyorsabb és közvetlenebb döntéseket tudnak hozni, csökkenteni lehet a bűnözést, környezetszennyezést, optimalizálható a forgalom és a tömegközlekedés, ráadásul mind valós időben” – fejtette ki W. Szabó Péter.

Az IT-szakma összefogására van szükség

Az informatikus úgy véli, 2020-ban alapvető elvárás, hogy bármilyen hivatalos ügyet el lehessen intézni online is. „A koronavírus-járvány is bizonyította, hogy mekkora szükség lenne erre, és nem kampánytéma kellene legyen, hanem alapvető elvárás. Ez nem egy nagy energia- és tőkebefektetés. Gyakorlatilag ezt az online platformot közösségileg is létre lehetne hozni, nem is kellene a városnak erre pénzt költenie. Ezért jó lenne, ha létezne egy IT-klaszter, amely több romániai városban, például Székelyudvarhelyen vagy Sepsiszentgyörgyön is van már. Ez összefogja az összes IT-ban érdekelt felet, például az egyetemeket, cégeket, informatikusokat, és így elősegíti az innovációt. Ugyanakkor felhalmozódik egy humán tőke is, amely szeretne tenni valamit a városért.

Az első lépés az, hogy megfogalmaz egy digitális stratégiát, hogy miket kellene csinálni, és a résztvevők megcsinálják közösen, mert rájönnek, hogy mindenkinek jobb, ha a város fejlődik. Az IT-cégeknek azért jó, mert így sikerül a városban tartani az informatikusokat, a városnak azért, mert jönnek más IT-cégek is ide, az oktatási intézményeknek azért, mert így nő az oktatás színvonala” – részletezte a szakember.