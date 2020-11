Próbálják elkerülni a koronavírus behurcolását az éjjeli menhelyekre

Bár még nem fordult igazi csípősre a novemberi időjárás, és a ködből néha felsejlik a napsugár is, egyre többen húzódnak be Hargita és Maros megyében az éjszakai menhelyekre. A jelenlegi előírásoknak megfelelően a frissen érkezőket csak negatív koronavírusteszttel fogadjak be.

A marosvásárhelyi hajléktalanszállóban megszüntették a szociális otthont, sok nehéz helyzetben levő utcára került • Fotó: Haáz Vince

A járványügyi előírások megnehezítik az éjszakai menhelyekben dolgozók, az ott menedéket találók mindennapjait is. Míg eddig csak a lakhely szerinti odatartozás és a józan állapot volt a feltétele annak, hogy valaki bekerüljön a csíkszeredai, székelyudvarhelyi vagy marosvásárhelyi hajléktalanszállókba, ma már negatív koronavírustesztre is szüksége van az újonnan érkezőknek. Legtöbb helyen a helyi rendőrség vagy a mentőszolgálatosok, de a városháza szociális igazgatósága is segít ennek elvégzésében, hogy az, aki valóban rászoruló, meleg fedél alá kerülhessen.

Vannak még helyek

A csíkszeredai hajléktalanszállón jelenleg 15 személy tartózkodik, legtöbbjük már évek óta itt él. Az éjjeli menhely egy épületben van a szociális szállóval, ahol idős személyek, kisgyerekes családok is meghúzzák magukat, így különösen odafigyelnek az egészségügyi előírások betartására, a koronavírus terjedésének megfékezésére hozott intézkedésekre. Mint Antal Teréz, az otthon munkatársa a Székelyhonnak elmondta, még 17 hely van üresen az éjszakai menhelynek fenntartott emeleten. Nagy hidegben, kemény teleken ezt is be szokták tölteni azok, akik otthon, lakás nélkül maradtak. „Jelenleg csak úgy tudjuk befogadni az újonnan érkezőket, ha negatív koronavírustesztet tudnak felmutatni. Ennek elvégzésében általában segít a mentőszolgálat, de az egészségügyi igazgatóság is, vagy a városház illetékes szakosztálya, hiszen mindenkinek érdeke, hogy egy-egy nehéz szociális esetre megoldást találjanak. Végül mindenkinek találunk helyet.

Amikor megtelnek a helyek, de még mindig jönnek az éjszakai fagy elől a melegbe menekülők, helyet szorítunk nekik a melegedőben, senkit nem hagyunk az utcán. De vannak, akik mégis az utcát választják, mert nem tudnak és nem akarnak lemondani az italról.

Hogy mindenki biztonságban lehessen

Székelyudvarhelyen egy 11 férőhelyes éjjeli menedék működik, amelyben jelenleg minden hely foglalt. Mint Farkas Réka szociális munkástól megtudtuk, a bajba jutott udvarhelyiek meleg ételt kapnak, tisztálkodhatnak, ruhát moshatnak. Korábban csak vér- és tüdővizsgálatra volt szüksége az újonnan érkezőknek, most negatív koronavírustesztet is fel kell mutatni. Erre azért van szükség, hogy az éjszakai menhelyen meghúzódók, de az alkalmazottak is biztonságba lehessenek. A teszt elvégzésében segítenek a mentőszolgálatosok, vagy a helyi rendőrség is, aki jól ismeri azokat, akik segítségre szorulnak. Farkas Réka azt is elmondta, hogy tudnak még olyan személyekről, akik fedél nélkül élnek, itt-ott meghúzódva töltik az éjszakáikat, életüket, és nem akarnak bemenni a menhelyre, mert nem tudják, és akarják elfogadni a szabályokat.

Vannak szabad helyek

Marosvásárhelyen tavaly felszámolták a hajléktalanszálló szociális részlegét, átköltöztetve, kirakva azokat, akik addig, nehéz helyzetükre való tekintettel, jelképes bérért ott laktak. Jelenleg a Rozmaring utcai háromszintes épület teljességében csak éjszakai menedékként működik. A városháza által fenntartott épületben száz hely áll a nehéz helyzetbe jutottak rendelkezésére. Mint Soós Zoltán polgármestert kommunikációs tanácsadójától, Borsos Csabától megtudtuk, jelenleg negyvenen laknak bent, vannak közöttük egyedülálló személyek, de három nagycsalád is, akik gyerekeikkel együtt laknak a szállón. A menhelyre befogadottak között 14 sérült személy is van. Az éjjeli menedékhelyre a hajléktalanok este 8 órakor mehetnek be és reggel nyolcig húzódhatnak ott meg, utána el kell hagyják az épületet.

A 20 négyzetméteres, négyágyas szobákban nappal is bent maradhatnak azok, akik sérültek, idősek, hideg esetén azonban mindenki.

Reggelit és vacsorát csak azok kapnak, akik semmi jövedelemmel nem rendelkeznek. A nehéz helyzetben levőknek a jövő hét folyamán fogják eljuttatni azt a kártyát, amellyel az érintettek majd élelmiszert vásárolhatnak. A 180 lejes támogatást a kormány biztosítja a nehéz helyzetbe került személyeknek. Az előző évek tapasztalatai szerint a hajléktalanok csak a tartós éjszakai fagyok beállta után kezdenek bejárni a marosvásárhelyi éjszakai menhelyre, és szintén akkor érkeznek majd a melegedőbe a helyi rendőrök és a mentőszolgálatok ügyeletesei által az utcáról, Maros partjáról összeszedett bajbajutottak is.