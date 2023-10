Az alpolgármester bánja: máris megvan Soós Zoltán válasza a prefektus támadására

Dobre arról is beszélt, hogy a liberálisok hajlandók bárkivel szövetkezni , a szociáldemokratákkal és akár az AUR (Románok Egyesüléséért Szövetség) képviselőivel is, annak érdekében, hogy leváltsák a jelenlegi városvezetést. Véleménye szerint

„A liberális alpolgármester három éve együtt dolgozik Soós Zoltánnal, és most ébredtek fel, hogy rossz a városvezetés? El kellene dönteniük, hogy mit akarnak, már csak azért is, hogy saját választóiknak világos legyen az irány. Mert mi tudjuk, hogy lovon is, gyalog is egyszerre nem lehet haladni.”

Megpróbáltuk megszólaltatni Alex György liberális alpolgármestert is; szerettük volna tudni, hogyan értékeli az elmúlt hároméves városházi tevékenységét és a Soós Zoltán polgármesterrel való együttműködést. A kabinetvezetője, Ela Giurgea azonban azt mondta, hogy Alex György nem kíván nyilatkozni.