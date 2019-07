Potápi: remélem, hogy Hargita megye példája ragadós lesz

• Fotó: Pinti Attila

A magyar Miniszterelnökség Nemzetpolitikai Államtitkársága 2012 óta hirdet tematikus éveket, idén pedig köztudottan a külhoni magyar gyermekek évét tartják. Az azonban eddig ismeretlen volt a nagyközönség számára, hogy a tematikus évhez Hargita Megye Tanácsa is csatlakozott. A részletekről Tusványoson számolt be Potápi Árpád János, a magyar Miniszterelnökség nemzetpolitikáért felelős államtitkára és Borboly Csaba, Hargita Megye Tanácsának elnöke.

Arra is kitért, hogy a Köldökzsinór Program által a határon túlra is kiterjesztették az anyasági támogatást és a babakötvényt: előbbi összege jelenleg 64 125 forint, utóbbié pedig 42 500 forint. Az igénylések alapján január közepe óta 14 ezer külhoni gyereknek és édesanyának tudták biztosítani az anyasági támogatást és 12 ezer babakötvényt nyitottak meg. A gyerekek éve programban pedig mindezt kiegészítették a babacsomaggal is, amelyből eddig 6600-at osztottak ki. „Reméljük, hogy a pénzügyi lehetőségek bővülésével további szociális intézkedéseket is meg tudunk valósítani a határon túl.

Az idei programokra egymilliárd forint áll rendelkezésre, ezért is vettük nagy örömmel, hogy Hargita Megye Tanácsa megyei önkormányzati szinten eddig egyedüliként jelentős összeggel csatlakozott a külhoni gyerekek éve programhoz. Ha ezt a többi magyar kézben lévő megyei önkormányzat is megtenné, nem csak itt Erdélyben, hanem szerte a Kárpát-medencében, az egy nagyon fontos előrelépés lenne. Remélem, hogy ez a példa ragadós lesz

– húzta alá Potápi.