Potápi Árpád János emlékének szentelik a fogathajtók idényzáróját

A fogathajtó- és rönkhúzó-verseny beleillik a Kárpát-medencei lovas rendezvények sorozatába, amelyet néhai Potápi Árpád János nemzetpolitikai államtitkár álmodott meg – mutatott rá a szervező Krigel SK vezetője, Bajkó Tibor az esemény kapcsán tartott sajtótájékoztatón. Ez a második alkalom, amikor idényzárót rendeznek, ahol fogathajtók és munkalovakkal dolgozók vetélkednek.

Cilip Árpád, a Hargita Megye Fejlesztési Ügynöksége vezetője hangsúlyozta, a fogathajtó-rendezvények az utóbbi időben háttérbe szorultak a más lovas programokhoz viszonyítva, ezért is örvend, hogy a szezonzárót ezekre összpontosítva szervezi a Krigel SK. Nagy Zoltán, Gyergyószentmiklós polgármestere pedig leszögezte, az önkormányzat hozzáteszi a maga részét ahhoz, hogy színvonalas és értékteremtő események legyenek Gyergyószentmiklóson.

A Krigel lovaspályán szombaton 12 órától kezdődnek egyes és kettes lóval történő rönkhúzó-erőpróbák, valamint egyes- és kettesfogathajtó verseny is lesz több kategóriában. Nemzetközi szinten is kihívást jelentő, valamint egy könnyebb, de nagyon látványos pályát is kialakítanak, felkészültségüktől függően tehát több módon is próbára tehetik magukat a hajtók, illetve lovaik. Székelyföld több régiójából érkeznek benevezők, a munkalovak versenyére a műfaj közismertebb képviselői kaptak meghívást – ismertette Bajkó.

Potápi Árpád Jánosra emlékeznek a lovasok

Potápi Árpád Jánosról, aki több éven át a Székelyföldi Lovas Ünnep fővédnöke is volt, Bajkó Tibor és Nagy Zoltán is szólt, Kolozsvári Tibor pedig magánemberként, barátjaként méltatta a múlt héten elhunyt államtitkár munkásságát, az általa képviselt szellemiséget.