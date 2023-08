Potápi Árpád János: a bukovinai székelyek, népek élővé teszik kultúrájukat

Potápi Árpád János – aki a térség fideszes országgyűlési képviselője is – köszöntőjében felidézte: a fesztiválon, amelyet idén 34. alkalommal, Bonyhádon pedig 1997 óta rendeznek meg, a valaha Bukovinában élt, illetve a ma is ott élő népek kultúráját ünneplik. Emlékeztetett, közel két évszázadon keresztül a székelyek is az Osztrák-Magyar Monarchia – ma Ukrajnához és Romániához tartozó –, észak-keleti tartományában élhettek.