Potápi: a nemzeti összetartozás egyik fontos színtere a sport

Jubileumi Konzul Kupát szerveztek szombaton Hargitafürdőn. A sífutásban és műlesiklásban 10. alkalommal kiírt vetélkedőn több száz gyermek és felnőtt vett rész. Jó volt a szervezés, kitűnő a hangulat, és az időjárás is a sportolókkal tartott.

Egyik nagy erőssége volt az idei Konzul Kupának, hogy olimpiai bajnok, olimpikonok, jeles politikusok tisztelték meg az eseményt jelenlétükkel, ők mind példaképek lehetnek a gyerek előtt. A legnagyobb név Gyurta Dániel olimpiai bajnok úszó volt, de eljött a szintén olimpikon úszó Takács Krisztián is. Oroszlánrészt vállaltak a szervezésben Miklós Edit, Bónis Annamária, Bónis Attila és Balázs Zsolt székelyföldi olimpikon alpesi sízők, Tófalvi Éva biatlonista és edzője, Márton Simon, akik hat téli olimpián indultak, de díjazott a paralimpiákon és para-világbajnokságokon kerékpársportban sokszoros érmes Novák Károly Eduárd, Románia jelenlegi sportminisztere.

Potápi Árpád János, a Miniszterelnökség nemzetpolitikáért felelős államtitkára visszatérő díszvendége a Konzul Kupának, ugyanakkor jelen volt és díjazta a gyermekeket Tánczos Barna, Románia környezetvédelmi, vízügyi és erdészeti minisztere, valamint Bogya Anna, a romániai Miniszterelnök-helyettesi Kabinet államtitkára is.

„Azt szoktam mondani, hogy ha ezt az első lépést meg tudtuk tenni, akkor a többi már jön magától. Akár olimpiai bajnokok is lehetünk (…)

a magyar versenyezők magyar és román, de akár szerb vagy szlovák színekben is, de magyar szívvel ott vannak a világversenyeken.

A sport kifejezi azt az erőt, azt a kitartást, ami kell ahhoz, hogy elhatározzuk: elsősorban nem a másikat kell legyőznünk, hanem önmagunkat akarjuk legyőzni. Önmagunkat győzzük le akkor is, amikor beöltözünk sízni. Innen mindenki díjjal, oklevéllel, serleggel fog hazamenni, amelyen ott van a magyar címer, és még az unokáinak is meg tudja majd mutatni, hogy részt vett a 10. Konzul Kupán. Legyünk erre büszkék, és reméljük, hogy száz év múlva is itt leszünk” – mondta el Potápi.

Novák: itt vannak a példaképek

Novák Károly Eduárd, Románia sportminisztere azt mondta, nagyon büszke arra, hogy mennyire sportos emberek vagyunk, szeretjük a sportot, ha mínusz 20–30 Celsius-fok van, akkor is kiállunk, és szeretünk sportolni.