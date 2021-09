Potápi: a közép-európai régióban rég nem látott gazdasági fejlődés előtt állunk

• Fotó: Kiss Gábor/MTI

Potápi Árpád János, a Miniszterelnökség nemzetpolitikáért felelős államtitkára a rendezvény megnyitóján elmondta: fontos az, hogy az összefogást mindig megerősítsék. Az elmúlt években törekedtek a teljeskörű összefogásra, ez Erdélyben többé-kevésbé megvalósult, és erről tesz tanúbizonyságot ez a kongresszus is.

a magyar kormánynak 2010 óta bizalmi szövetségese az RMDSZ, és nyilvánvaló, hogy a többi párttal is együttműködve, őket is bevonva a nemzeti összetartozásba, próbálják elérni a teljes összefogást annak érdekében, hogy a magyar közösségeket lehessen szolgálni.

Gratulált az RMDSZ-nek az elmúlt években végzett munkájáért, azokért a történelmi sikerekért, amit el tudtak érni az önkormányzati és a parlamenti választásokon, azóta pedig már a kormányon is erősítik a magyarságot, ezzel nemcsak a magyarok érdekében, hanem összromániai érdekeket képviselve látják el a feladataikat. Mint mondta,

Az államtitkár elmondta: idén Erdélyre is kiterjesztették a korábban a Vajdaságban is megszervezett vállalkozói mentorképző programot, de a magyar gazdasági szereplők közösségbe szervezése itt nem zárult le. A pénteken elindult marosvásárhelyi kezdeményezéssel

Kelemen Hunor, a Romániai Magyar Demokrata Szövetség (RMDSZ) elnöke szerint fontos, hogy ez a gazdasági fórumot sikerült megszervezni 2021-ben, egy nehéz időszakban. „Úgy gondoljuk, hogy a Kárpát-medencei gazdasági teret egységes térként kell szemlélnünk.

Amikor az erdélyi vállalkozókról van szó, nemcsak segítséget, támogatást kérünk, hanem partnerséget is, és nekünk is úgy kell tekintenünk a környezetünkre, az egész Kárpát-medencére, ahol az erdélyi vállalkozások is jelen lehetnek

– részletezte Kelemen.

Az RMDSZ elnöke közölte: jelenleg azon dolgoznak, hogy találjanak egy olyan megoldást az elszabadult energiaárak orvoslására, legalább egy fél évre, amely nemcsak az egyéni fogyasztókat, hanem a vállalkozókat is érintené.

Kelemen Hunor rámutatott, hogy az RMDSZ kongresszusának mottója a Szívügyünk a család, mert ha azt a jövőképet fogalmazzák meg, hogy itthon maradni szülőföldön erős magyar közösségként, szükség van arra, hogy legyen utánpótlás, ha ugyanis nincsenek gyerekek és nincsenek erős családok, ezt a jövőképet nem tudják érvényesíteni.