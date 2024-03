Portalanítják a főutcákat, de a tömbháznegyedekben még várni kell

A megszokottnál hamarabb köszöntött be a tavaszias időjárás, ezzel egyidejűleg a nagytakarítást is elkezdték Székelyudvarhelyen: elsőként a főutak por- és sártalanítása történik, majd március második felében a tömbháznegyedekre koncentrálnak. Amennyiben az időjárás továbbra is kegyes lesz.