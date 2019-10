Por és sár volt, most aszfaltoznak

Aszfaltozott utcákon közlekednek. Korszerűsítés két szakaszban • Fotó: Pinti Attila

A község utcáin egy kis szakasztól eltekintve eddig soha nem volt aszfalt, idén viszont egyszerre több utca is jelentősen átalakult mindhárom településen. Munkagépek vonultak fel, széles esővíz-elvezető sáncokat ástak, amelyeket később lebetonoztak, és egy részüket le is födték előregyártott elemekkel. Az utcák alapozása, törtkő-rétegek tömörítése után következett az aszfaltozás, kialakították a kapubejárókat az átfolyókkal együtt.

Új Olt-híd épül



Egy új Olt-híd is készül Verebesen, a vasúti megálló közelében, amelyre szintén kivitelezési szerződést írtak alá, és nemsokára a tartócölöpök elhelyezéséhez szükséges fúrást is elkezdik – ismertette György József. Mint elmondta, a régi átkelőt elbontották, most van folyamatban egy ideiglenes gyaloghíd elkészítése, mivel a vasúti megálló csak ott közelíthető meg. A járműforgalom a hídépítés időszakában a község területén lévő hidakat használhatja, kerülő útvonalakon közlekedve – ez főként a mezőgazdasági gépeket érinti. A polgármester szerint az új híd építésének nagy részét idén be is kellene fejezni. Az elbontott hidat több mint két évvel ezelőtt a folyó áradása jelentősen meggyengítette, ezért volt szükség az újjáépítésre. Korábban az árvízkárok helyreállítására elkülönített alapból biztosított ehhez 2,5 millió lej értékű támogatást a kormány.