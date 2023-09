Pontra teszik az ivóvízhálózatot, de más beruházások is zajlanak Kovásznán

A Fenyves utcában is zajlott a munka: itt a nyomóvezetéket csatlakoztatták, illetve a Petőfi utcában a régi vezetéket is összekötötték az újjal, miközben az Eminescu utcában is kicserélték 50 méteren a szennyvízvezetéket.

Pap Lajos elmondta, hogy most a szennyvízvezeték lefektetése következik a Felső-Páva utcában, szerencsés esetben ezt az év végéig el is tudják végezni.