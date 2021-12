PontKom konferencia az online térben

PontKom névre keresztelt kommunikációs konferenciát szerveznek a Sapientia EMTE Marosvásárhelyi Karának végzős hallgatói Pályán vagyunk! – Kihívások a munkaerőpiacon címmel. A december 10–11. között tartandó online rendezvényen a Médiatér is képviselteti magát a Jóállás.ro állásportállal.

Az idén nyolcadik alkalommal megszervezendő esemény alapvető célja, hogy szakmai kérdéseket tisztázzon a végzős hallgatók számára. Ez alkalommal a hallgatók arra keresik a választ, hogy pályakezdésük során milyen szakmai kihívásokkal kell szembenézniük. Többek között szó esik majd közkapcsolatokról, brandről és dizájnról, marketingről, grafikáról, valamint humánerőforrásról is.

A konferencián megosztja pályakezdési történetét Pinczés-Pressing Ádám, a HBO Holding Zrt. közkapcsolati vezetője, valamint tanácsokkal látja el a pályakezdő hallgatókat dr. Gagyi József, a Sapientia EMTE egyetemi professzora. Faragó Tibor a The Reel Crew képviseletében a filmkészítés kihívásairól mesél, dr. Tőkés Gyöngyvér egyetemi adjunktus az IT-cégek kommunikációs kihívásait mutatja be, míg Fazakas Szabolcs, a Székelyföldi Legendárium történetét. Médiacsaládunk HR-vezetője, Bencze Hajnalka szintén részt vesz a marosvásárhelyiek által szervezett rendezvényen, ahol a humánerőforrás-szakma rejtelmeibe enged betekintést, valamint bemutatja a Jóállás.ro álláskereső portált is.

December 10–11. között a PontKom konferencia – amelynek főtámogatója az Octopus kreatív ügynökség – a Google Meet felületére költözik, ahol előzetes regisztráció által a résztvevőknek lehetőségük adódik az előadások keretein belül rövid szakmai kérdések megvitatására. A konferencia további érdeklődői az előadásokat élő közvetítés által a YouTube felületén követhetik. Regisztrációs lehetőségekről, az előadások témájáról és a rendezvény további érdekességeiről részletes tájékoztatás található a PontKom Facebook-oldalán.