Polgárőrség: hiába csökkent a bűncselekmények száma, mégis több a munka

A korlátozások feloldása utáni időszakra készülnek a polgárőrök • Fotó: Barabás Ákos

Felfordulást okozott kezdetekben a zetelaki polgárőrség életében a koronavírus miatti járványhelyzet, hiszen újra kellett gondolják tevékenységüket – jelezte lapunknak Gergely István, az egység vezetője.

Mint mondta,

ez időszak alatt jobban oda kellett figyeljenek a községben élő kiszolgáltatott helyzetben lévő személyekre, adott esetben segítettek is nekik például a bevásárlásban.

Mindemellett pedig a járványügyi óvintézkedések betartatásában – maszkviselés, távolságtartás, kijárási tilalom – is szerepet vállaltak, elsősorban a szabálytalankodók figyelmeztetésével. Időközben a nappali járőrözésekre helyezték át a hangsúlyt, hiszen erre nagyobb szükség volt. Persze ez nem azt jelenti, hogy nem figyelik az utcákat a kijárási tilalom idején is. Gergely büszkén vázolta, hogy

az elmúlt több mint egy évben csökkent a bűncselekmények száma a községben, ami a szigorú járványügyi óvintézkedések mellett az ő munkájuknak is betudható.

„Most arra a pillanatra kell felkészüljünk, amikor újra feloldják a járványügyi korlátozásokat, hiszen előfordulhat, hogy ismét megjelennek a csalók és egyéb bűnelkövetők. Jelenleg ez a legnagyobb kihívás számunkra” – fogalmazott.

Rászorulóknak segítenek

Többször látogatták meg az időseket, egyedülálló személyeket, ugyanakkor szükség esetén a gyógyszerek beszerzését és a bevásárlást is elvégezték helyettük – válaszolta Katona Tibor, a gyergyószárhegyi polgárőrség vezetője kérdésünkre, hogy miben változott meg a tevékenységük az elmúlt időszakban. Ezenkívül az óvintézkedések betartását szorgalmazták (még maszkokat is osztottak), valamint a közbiztonság megerősítésére is hangsúlyt fektettek napi szintű nappali és éjszakai járőrözéseikkel. Szerencsére náluk is inkább csökkent, mintsem növekedett volna a bűncselekmények száma – tette hozzá Katona.

A szemetelést is ellenőrzik

Hasonló tapasztalatokról számolt be Máthé Sándor, a csíkszentdomokosi polgárőrség vezetője is, aki szerint a megszokottnál nagyobb igény volt a munkájukra az elmúlt egy évben. Közölte, elsősorban tájékoztatják a lakosságot a változó járványügyi korlátozásokról, de a rászorulókat is felkeresik időnként, felajánlva segítségüket. Utóbbira egyébként főleg a koronavírus megjelenésekor volt nagyobb szükség.

Jelenleg nagy hangsúlyt fektetnek az illegális szemetelők kézre kerítésére is, hiszen még más megyéből is érkeztek olyanok, akik a község területén próbáltak megszabadulni a hulladéktól.

A helyi polgárőrök is a bűncselekmények visszaszorulásáról számoltak be, ugyanakkor vigyázni fognak, hogy a korlátozások megszűnése után se változzon a helyzet – tette hozzá Máthé.