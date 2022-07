Poénnak kicsit durva: autók kerekeit szúrták ki a vasból készített csapdák

Félig a földbe beásott, vagy csak az erdei úton szétszórt csapdák tették tönkre a Kelemen Havasok Nemzeti Parkba igyekvő turisták autóinak kerekét. A hegyimentők szerint emberre is veszélyes lehet a vasból készült csapda, amely simán átszórja a túrabakancs talpát is.

vasból készült, kihegyezett, összehegesztett csapdákról van szó, amelyeket kiszórnak az útra, néhol be is nyomják őket a földbe, hogy ne lehessen észrevenni. Ez veszélyes lehet a kerékpárok és autók számára is, de ha a turista nem néz a lába elé, akár ő is beleléphet.