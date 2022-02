Piacozás, nem csak városon

A kereslet és a kínálat találkozására kiválóan alkalmasak a termelői piacok. Képünk illusztráció • Fotó: Erdély Bálint Előd

Már tavaly óta fáradozik a bögözi önkormányzat, hogy kistermelői piacot hozzanak létre a községközpontban – tudtuk meg Ülkei Zoltán helyi polgármestertől. Mint mondta, először a nagyobb gazdákkal tárgyaltak erről, ám ők otthonról eladják a portékáikat, így nem lelkesedtek az ötletért, most viszont a kistermelőkkel egyeztetnek, hiszen elsősorban nekik szeretnének eladási felületet biztosítani. A lakók részéről ugyanakkor

van igény a vásárra, hiszen elsősorban a fiataloknak – munkahelyi elfoglaltságuk miatt – nincs lehetőségük megtermelni a szükséges zöldségeket, gyümölcsöket, vagy akár méhészkedni.

Már helyszínt is találtak a piacnak, a bögözi kultúrotthon mögött: ott van egy lefödés, ahová el lehetne helyezni az asztalokat az árusok számára. Azt szeretnék, ha kísérleti jelleggel is, de tavasszal a palántaárusítás idejére elindulhatna a vásár.

HIRDETÉS

„A legfontosabb cél az, hogy a termelőknek felületet biztosítva, itt értékesíteni, esetleg cserélni lehessen a község területén előállított javakat, így ezekhez a helyiek és a környező településekről érkezők is hozzájussanak. Azt sem titkoljuk, hogy egy olyan felületet szeretnénk kialakítani, amelynek közösségi szerepe is van, hiszen itt találkozhatnak egymással az emberek” – magyarázta a polgármester.

Régóta működik

Nyágrus László parajdi polgármestertől megtudtuk, náluk régóta működik a közvécével is felszerelt piac a községközpontban, amit folyamatosan karbantartanak. Ő úgy látja, nagy igény van rá, hiszen

a csütörtöki vásárokon rendre megtelnek áruval a kihelyezett asztalok, és a vevők sem maradnak el.

Utóbbi nem is csoda, hiszen a település lakóinak jó része turizmusból él, így nincs idejük megtermelni a zöldségeket, gyümölcsöket. „Régen voltak nálunk időszakos vásárok is, de azok rendre elmaradtak, most már nincs is rá igény” – jegyezte meg az elöljáró. Közölte, az árusok is fontosnak tartják a piacot, hiszen van közöttük, aki egy évre előre kifizeti az asztalok bérlésére meghatározott díjat. Egyébként

nem csak helyi, de román vidékekről érkező eladók is részt vesznek a rendszeres vásáron.

Ahol nincs piac

Székelyvarságon nincs termelői piac, ám a település hegyvidéki elhelyezkedése miatt nem is tudnak megfelelő mennyiségű zöldséget és gyümölcsöt előállítani a helyi gazdák – nyilatkozta lapunknak Tamás Ernő, a község polgármestere. „Igény ugyan szerintem lenne a vásárlók részéről, de a földrajzi adottságok miatt nem lehet akkora mennyiségeket termelni, hogy abból eladásra is jusson” – vázolta a helyzetet. Rámutatott,

élelmiszerek tekintetében náluk inkább állattartással, sajtkészítéssel foglalkoznak a gazdák, de ez esetben is csak akkora mennyiségekről beszélhetünk, ami a házaknál elfogy.

Kovács Imre máréfalvi polgármester arról tájékoztatott, hogy ők eddig még nem gondolkodtak kistermelői piac létrehozásában, hiszen a házaknál sokan még mindig megtermelik azt, amire szükség van. „A lakók és a termelők részéről sem érkezett ezzel kapcsolatos konkrét igény, így

valójában akkor derülne ki, hogy van-e rá szükség, ha szerveznénk néhány kirakodóvásárt”

– fogalmazott. Egyébként szerencsés helyzetben vannak azért is, mert a településhez viszonylag közel található Székelyudvarhely, így ha valakinek szüksége van élelmiszerekre, az ottani piacon vagy üzletekben beszerezheti. A termelők jó része is a városban és annak környékén értékesíti javait, ők többnyire a közösségi médiát használva adják el portékáikat. Előre egyeztetnek a vásárlókkal, és házhoz is szállítják a termékeket.