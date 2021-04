Pfizer-oltás: Csíkszereda és Gyergyószentmiklós bővelkedik a szabad időpontokban, Székelyudvarhely várólistás

Megyeszerte már könnyű szabad helyet találni bármelyik oltásra • Fotó: Beliczay László

Udvarhelyszéken már a kezdetek óta hosszabb a „pfizeres” oltóközpont várólistája, mint a megye más részein működő központoké, a mostani várólista is régebbi már – közölte megkeresésünkre a Hargita Megyei Egészségügyi Igazgatóság helyettes vezetője, Finta Hajnal. Azt pontosan nyilván nem tudják – fűzte hozzá kérdésünkre –, hogy kik azok, akik a székelyudvarhelyi központba iratkoztak, tehát azt nem tudni, hogy a korábban tapasztalható oltásturizmus következménye-e az, hogy a megye más részeihez képest itt még van várólista. Viszont

bárki bármelyik oltóközpontban előjegyeztetheti magát, tehát aki hamarabb szeretné megkapni a védőoltást, nyugodtan átiratkozhat más központba.

Emlékeztetett ugyanakkor, hogy a napokban növelték az oltáskapacitást, így Székelyudvarhelyen is még gyorsabban fog rövidülni a várólista, mint korábban.

Szabad helyek, várólisták megyeszerte

Az már több mint egy hete tapasztalható, hogy egyre gyorsabban fogy az oltásra várók sora, ez egyrészt a nagyobb mennyiségben érkező oltóanyag-utánpótlásnak tudható be, másrészt annak, hogy megnövelték az oltási vonalakra jutó napi dózisszámot;

az oltási vonalak, vagy ahogy a román szaknyelvben használják, fluxusok, azt jelentik, hogy naponta hány személyt tudnak beoltani egy adott helyszínen.

A kezdeti 60-ról 72-re növelték ezt országszerte a pfizeres oltási vonalak esetében április 7-től, majd a napokban 84-re. Ugyanakkor Hargita megyében három új pfizeres oltási vonallal bővült az oltási kapacitás, ebből kettőt Csíkszeredában, egyet pedig Gyergyószentmiklóson nyithattak meg.

Csík-, illetve Gyergyószéken várólisták sincsenek már a központokban, sőt sok a szabad hely ezekben.

A csíkszeredai, a Kossuth Lajos utca 4. szám alatti (egykori Borvíz utcai óvoda) épületben működő, Pfizer-vakcinával immunizáló oltóközpontban 1500 szabad helyre lehet iratkozni, a zsögödi központban több mint hétszázra, de a volt Goscom-székhelyen működő központban – ahol AstraZeneca vakcinával oltanak – is mintegy négyszáz szabad hely van még. Az AstraZeneca oltóanyagával immunizáló oltóközpontokban egyébként már előjegyeztetés nélkül is be lehet adatni az oltást.

Gyergyószéken, illetve a megye északi részében is bőven vannak még szabad helyek, az országos oltásplatform keddi adatai szerint mindössze a maroshévízi, pfizeres oltóközpontban volt várólista, de azon is kevesebb mint húszan voltak. A gyergyószentmiklósi központban több mint ezer a szabad helyek száma, a borszékiben meghaladja a háromszázat, akárcsak a gyergyóremeteiben – mindhárom pfizeres központ. A Moderna oltóanyagát használó balánbányai oltóközpontban is több mint száz helyre lehet még jelentkezni.

Udvarhelyi helyzet

Udvarhelyszéken egy kivételével minden oltóközpontban várólisták vannak, mindössze a bethlenfalvi kultúrházban működő második székelyudvarhelyi oltóközpontban nem kell várakozni az AstraZeneca-oltásra. A régi mozi épületében kialakított pfizeres oltóközpont várólistáján

majdnem négyszázan várják, hogy időpontot foglalhassanak.

A szentegyházi központ várólistáján több mint kétszázan vannak, a székelykeresztúrin, illetve a korondin kevesebb mint húszan – ezek is pfizeres központok.