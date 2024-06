Pezseg az élet Kézdivásárhely központjában

Ahogy a forróság enyhül, úgy népesül be a céhes város főtere is, ahol hivatalosan is kezdetét vette a Sokadalom hétvégéje. A vásár megnyílt, a színpadot már felavatták a fúvosok, az első zenekar pedig előkészítette a terepet az est fénypontjának számító Honeybeast zenekarnak. A lelkes nézőközönség gyülekezik, ám az esti koncert kezdetéig is bőven akad elfoglaltság.