Petőfire emlékeztek az év első napján Marosvásárhelyen

Mint minden évben 2002 óta, most is megszervezte az Erdélyi Magyar Közművelődési Egyesület Maros megyei szervezete a Petőfi-emlékünnepséget Marosvásárhelyen.

A megemlékezés apropóján, január első napján, a Kossuth Lajos és Arany János utcák találkozásánál lévő kis parkban 2000 decemberében állított, egészalakos Petőfi-szobornál körülbelül százan gyűltek össze. Ábrám Zoltán az EMKE nevében köszöntötte a templomból, vagy az otthonaikból érkező marosvásárhelyieket, rámutatva arra, hogy

a költő utolsó előtti éjszakáját Marosvásárhelyen töltötte, így tehát indokolt a szobor és az, hogy minden év január eljsején, a születésnapjára emlékezzenek, tisztelegjenek szelleme előtt.

Ábrám Zoltán arról is beszélt, hogy 2020 egy sajátos év lesz, nem csak azért, mert ilyen számjegy ritkán fordul elő a naptárban, de azért is, mert a nemzeti összetartozás éve, Romániában a helyhatósági választásokat is ebben az évben tartják, ami még nagyobb indok arra, hogy a magyar közösség összefogjon.

A hit, a remény és a szeretet éve legyen az idei

– emelte ki Ábrám Zoltán.