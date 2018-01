Petőfi-látogatóparkot terveznek Székelykeresztúron

Bővülő Petőfi-kultusz. Szabadtéri tárlat nyílik a költőről a Gyárfás-kúria udvarán. Archív • Fotó: Barabás Ákos

Tavaly is nagy sikert aratott a Múzeumok éjszakája, amelyen minden évben nagy számban jelennek meg a helyi diákok, és ők is aktívan részt vesznek a szervezésben. Tavaly júniusban volt először házigazdája az intézmény a székelyföldi múzeumi majálisnak, amelyen a szakmabeliek gyűlnek össze évről évre.

Többnyire magyarországi, illetve külföldi látogatók térnek be a székelykeresztúri Molnár István Múzeumba, megismerni a térség múltját. A helybéliek ritkábban keresik fel a kulturális intézményt, de így is évente mintegy ötezer látogatója van.

A múzeum vezetősége szeretne kialakítani egy értékmegőrzőt is, ahol a biztonsági előírásoknak megfelelően tárolhatják a könyvtár értékesebb darabjait, valamint a levéltári anyagokat. Szükség van az új helyiségre, hiszen a gyűjtemény papír alapú része számottevően bővült, így elkülönítve, rendszerezve kell tárolni. A muzeológus szerint az új terem egyik előnye lesz az is, hogy elérhetőkké és kutathatókká válnak a dokumentumok azok számára, akik helytörténeti tanulmányokat végeznének. A bekamerázott térbe az iratok mellett átkerül a múzeum mintegy hétezres könyvállományának az a része is, amely régebbi könyveket tartalmaz.

Növekvő tendencia



Az elmúlt években több bővítés és újítás is volt a múzeumépületben, amely kerámia-látványraktárral és borpincével is rendelkezik. Sándor-Zsigmond Ibolya szerint ennek is köszönhető, hogy többen látogatnak el az intézménybe. Jó kapcsolatban állnak a Berde Mózes Unitárius Gimnáziummal, így sok külföldi vendégük is volt, emellett a többi helyi intézményhez érkező csoportok, diákok és pedagógusok is mindig meglátogatják a múzeumot. A távolabbról érkező látogatók igénylik a részletes tárlatvezetést is, de a múzeumpedagógiai foglalkozások iránt is érdeklődnek – tudtuk meg a muzeológustól.