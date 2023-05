Petőfi a világ körül – kiállításmegnyitó Sepsiszentgyörgyön

A Petőfi bicentenárium alkalmából létrehozott tárlat rendhagyó módon mutatja be a költő egyéniségét és pályafutását. Első részében a 200 éve született költő életrajza versidézetekből áll össze, valamint a Petőfiről készült ábrázolások lelhetők fel. Ezután négy kulcsszó – Petőfi = híres, magyar, forradalmár, költő – köré építve interpretálja a költő korát, bemutatva annak nemzetközi (elsősorban európai) környezetét. Petőfi egyéniségének és pályafutásának lényeges elemei is felvillannak, de külön fejezetet szentel a nemzeti költő, a kortársai által rajongott költő, a forradalmár költő és a szerelmes költő bemutatásának is. A Petőfi a világ körül című vándorkiállítás a Külgazdasági és Külügyminisztérium megbízásából a Petőfi Irodalmi Múzeum szakmai támogatásával készült el.

Hirdetés

A június 5-ig látogatható kiállítást Szebeni Zsuzsa, a Liszt Intézet Sepsiszentgyörgy vezetője nyitja meg, köszöntőt mond Zelenák József evangélikus esperes, majd előadást tart Péter Sándor tanár. Az eseményen fellép a Kantate gyermek- és ifjúsági kórus.