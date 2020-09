Péter Ferenc: Védjük meg Maros megyét Floreától! (x)

Péter Ferenc, a Maros Megyei Tanács elnöke

A Maros Megyei Tanács elnöke az utóbbi napokban több településen is beszámolt az elmúlt négy év megvalósításairól, és ismertette a következő időszakra vonatkozó terveit és elképzeléseit is.

és az RMDSZ tanácsosjelöltjei minél nagyobb számban jussanak be a helyi tanácsokba és a megyei önkormányzati testületbe” – emelte ki Péter Ferenc.

„A választás tétje nagy, hiszen most azok pályáznának a megye elnöki székére, akik 20 éven át élősködtek Marosvásárhelyen. Nekünk meg kell védenünk Maros megyét, az itt élő emberek érdekeit. Meg kell védenünk a megyét Dorin Floreától és csapatától, akik két évtizeden keresztül megfékezték Marosvásárhely fejlődését” – hangsúlyozta Péter Ferenc. Az RMDSZ Maros megyei tanácselnökjelöltje úgy gondolja, a magyar közösség szempontjából az önkormányzati választások mindig nagyon fontosak.

Péter Ferenc szerint az utóbbi években elkezdődött projekteket be kell fejezni, és „erre csak akkor van egyértelmű garancia, ha a megyei tanács élén sem történik változás a választások után. Volt már rá példa ugyanis, hogy váltás után az új elnöknek gondja volt rá, hogy az összes projektet leállítsa”. Hozzátette, a megyei tanács elnöke akkor tud hatékonyan dolgozni, ha erős csapat áll mellette, így a tanács összetétele is döntő. „Négy évvel ezelőtt sikerült annyi RMDSZ-es tanácsost bejuttatni a testületbe, hogy egyik párt sem tudott megkerülni minket, ezt kell biztosítanunk a következő 4 évre is.”

Az RMDSZ Maros megyei tanácselnökjelöltje kiemelte, a jövőt illetően a cél az, hogy Maros megye a következő 10 évben vezető pozíciót szerezzen a térségben. „Ahhoz, hogy ezt elérjük folytatnunk kell az elkezdett beruházásokat, és megvalósítani azokat a terveket, amelyeket a következő időszakra készítettünk elő. Hogy csak egy példát említsek, meg kell építenünk az Erdélyi Tudásközpontot, Erdély legnagyobb rendezvényközpontját, amellyel munkahelyeket teremtenénk és befektetőket vonzanánk Maros megyébe” – fogalmazott a tanácselnök.

Péter Ferenc szerint ugyanígy helyi szinten is fontos, hogy az a polgármester és tanácsosi csapat nyerjen, aki ismeri és képviseli a helyi és a magyar érdekeket.

A lakosok nyernek abból, hogy ha a helyi és megyei vezetők, illetve a helyi tanácsok és a megyei tanács jól együtt tudnak működni a közös célok megvalósítása érdekében.

„Egy ilyen közös cél a következő évekre Marosvásárhely mezőségi terelőútjának megépítése, amely csak akkor tud megvalósulni, ha a marosvásárhelyi metropoliszövezethez tartozó települések önkormányzatai együtt tudnak működni. Az elmúlt 15 évben Dorin Florea a metropoliszövezet minden kezdeményezését meggátolta. Ezért most nekünk az a fontos, hogy Soós Zoltán legyen Marosvásárhely polgármestere, és megőrizzük a megyei tanácselnöki pozíciót is, hogy a megyét és a várost is egyaránt olyan emberek vezessék, akiknek a közérdek az első” – fogalmazott Péter Ferenc.

„Csak akkor tudjuk sikerre vinni terveinket, ha erős képviseletünk van a megyei és helyi tanácsban, illetve a megye élén“ – összegzett az RMDSZ Maros megyei tanácselnökjelöltje.

(X – Fizetett hirdetés)