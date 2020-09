Péter Ferenc: vasárnap egy szavazaton is múlhat a siker (x)

• Fotó: Péter Ferenc sajtóirodája

– Többször is elmondta az elmúlt időszakban, hogy Maros megyében idén nagyon sok múlik az önkormányzati választások eredményén. Miért nagyobb most a tét?

– Négy évvel ezelőtt, amikor átvettem a megye vezetését arra vállalkoztam, hogy újra lendületbe hozzuk a megyét. Ezt sikerült elérni, Maros megye az elmúlt években elindult a fejlődés útján. Ezt a munkát kell most tovább vinnünk, hiszen bőven van még tennivaló. Az elkezdett beruházások befejezésére, és az előkészített tervek megvalósítására azonban, csak akkor van garancia, ha nem lesz csere a megyei tanács élén. 8 évvel ezelőtt láttunk már példát arra, hogy a tanácselnöki széket elfoglaló liberális elnök, minden projektet leállított, amit elődje, Lokodi Edit Emőke kezdett el. Szeptember 27-én arról döntünk, hogy tovább fejlesztjük Maros megyét, vagy újra megtorpanunk. Ennél is rosszabb lesz a helyzet, ha azokra bízzuk településeink és közösségünk sorsát, akik 20 éven keresztül tönkretették Marosvásárhelyt, most pedig a megye vezetését akarják megszerezni.

– Dorin Floreát tartja a legesélyesebb ellenjelöltjének a megyei tanácselnöki mandátumért folytatott közdelemben?

– Florea hatalma úgy tűnik meggyengült, hiszen ezt bizonyítja az, hogy a polgármester megfutamodott, és idén nem indul polgármesterjelöltként a választásokon, hanem a megyében próbálja menteni a hatalmát. 20 éven át vezette Marosvásárhelyt, így közismert személy az egész megye szintjén, és ezt próbálja kihasználni. Marosvásárhely fejlődése miatta maradt le a régió többi városához képest, ezért meg kell akadályoznunk, hogy most az ő kezére jusson a megye. Hiába győzünk a városban, ha Florea és bandája a megye éléről gáncsolja majd el Marosvásárhely és a megye fejlődését.

– Mekkora esélyt lát arra, hogy Soós Zoltán legyen Marosvásárhely polgármester?

Az esély ma nagyobb, mint az elmúlt 20 évben bármikor. Elég, ha azt nézzük, hogy 12 román és egy magyar polgármesterjelölt van. 2016-ban összesen hatan voltak, de akkor csak egyetlen erős román jelölt volt, Florea, aki így ötödjére is meg tudta nyerni a város vezetését. Idén Soós Zoltán győzelmének esélyeit az is növeli, hogy nincs összefogás a román jelöltek között. Az esély tehát nagy, de csak akkor tudunk nyerni, ha a marosvásárhelyi lakosok a változásra szavaznak. Az idei választás történelminek mondható abból a szempontból is, hogy megvan az esélyünk arra, hogy Marosvásárhely és Maros megye élén is magyar vezetők álljanak. Ez egy óriási lehetőség, amit nem szabad kihagynunk.