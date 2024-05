Péter Ferenc: Utakat és hidakat építünk a biztonságos közlekedésért

A Maros Megyei Tanács a megyei úthálózat éves karbantartási munkálatainak keretében hangsúlyt fektet arra, hogy lépésről lépésre a hidakat is felújítsa. Az elmúlt 4 év során több nagyobb beruházást is elindítottunk. Tavaly készült el az új híd Vámosudvarhelyen és Küküllőszéplakon, és szintén tavaly adtuk át a forgalomnak a sóváradi új hidat, ahol a korábbi fahíd helyére építettünk egy vasbeton hidat. A munkálatokat saját forrásokból és kormánypénzből fedezte a megyei tanács.

Támogatói tartalom 2024. május 09., 10:002024. május 09., 10:00

„A biztonságos közlekedés alapja a korszerű úthálózat. A megyei önkormányzat évente felméri a megyei utak és hidak állapotát, és ez alapján prioritizálja a soron következő beruházásokat.

Tervszerűen haladunk a hidak felújításával is, minden évben újabb munkálatokra különítünk el pénzt a költségvetésben. Az elmúlt 4 évben 8 híd felújítását indítottuk el saját forrásokból, az év végéig mindegyiket megnyitjuk a forgalom előtt”

– nyilatkozta Péter Ferenc, a Maros Megyei Tanács elnöke.

Fotó: Maros Megyei Tanács sajtóirodája

Hozzátette, az egyik folyamatban lévő munkálat, amelynek befejezését nagyon várják már a környéken lakók, a nyárádszentlászlói híd felújítása, amely előre nem látott akadályok miatt húzódott el. A munkálatok elkezdése után derült ki, hogy a tartószerkezet is meg van gyengülve, ezért itt újra kellett tervezni a felújítást. Az új hidat várhatóan szeptembertől használhatják a helybéliek. Áprilisban adtuk át a forgalomnak a felújított görgényszentimrei hidat, és Alsóbölkényen is halad a híd felújítása, a tervek szerint ezt ősszel fogják átadni. Dolgoznak egy-egy híd felújításán Szentkirályon és Náznánfalván is, itt hamarosan elkészülnek a munkálatok.

A Maros Megyei Tanács az idei költségvetésébe is jelentős összeget különített el tervek készítésére. Mezősályi, Mezőbánd, Mezőcekend, Ádámos és Cintos közelében fogjuk korszerűsíteni a hidakat.

Ahol a tervek elkészültek, el is kezdjük a munkálatokat, ahol még készülnek a tervek, igyekszünk majd költségvetési forrást is melléjük rendelni, hogy a beruházásokat is el tudjuk kezdeni” – emelte ki Péter Ferenc, a megyei önkormányzat elnöke.

Áprilisban adtuk át a forgalomnak a felújított görgényszentimrei hidat Fotó: Maros Megyei Tanács sajtóirodája