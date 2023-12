Petárdákat foglaltak le, bírságokat szabtak ki Hargita megyében

Több mint 20 helyszínen – vásárokon, illetve jogi és természetes személyeknél – tartottak ellenőrzést a hatóságok a november 14-e és január 7-e között zajló akció részeként, amely során négy bírságot szabtak ki a pirotechnikai eszközöket szabályozó törvény alapján – közli a Hargita Megyei Rendőr-főkapitányság. Mindemellett 10 kilogrammnyi P2-es kategóriájú pirotechnikai eszközt foglaltak le.

A hétfői sajtóközleményben arra is kitérnek, hogy december 8-án egy 30 éves etédi személy igazoltattak, aki nagyjából 2000 petárdát szállított. Ezeket lefoglalták, ugyanakkor bűnügyi eljárás indult az ügyben.

A hatóság emlékeztet, hogy súlyos következményei lehetnek a pirotechnikai eszközök felelőtlen használatának, hiszen azok az emberekre és az állatokra is egyaránt veszélyesek. Ezek ugyanis egyebek mellett égési sérüléseket okozhatnak, károsíthatják a hallást és a látást, szélsőséges esetben pedig a végtagok elvesztéséhez is vezethetnek. Az említett törvény be nem tartása miatt kiróható bírságok alsó határa természetes személyek esetén 5 ezer lej, de 10 ezer lejes bírságot is kiszabhatnak a hatóságok. Jogi személyek esetében az említett összegek duplájára bírságolnak.

A pirotechnikai eszközöket csak engedéllyel rendelkező személyek használhatják.