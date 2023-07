Területeket veszített Csíkszereda, ráadásul a visszavásárlás mellett kártérítést is kellett fizetniük a tulajdonosnak

Vissza kellett szolgáltatni a tulajdonosnak a járdának, biciklitárolónak és parkolónak használt városközponti területeket – erről született tavaly év végén jogerős bírósági döntés. Ráadásul a csíkszeredai önkormányzatnak több mint 56 ezer lejes kártérítést is kellett fizetnie. Az önkormányzati képviselők legutóbbi ülésén pedig – többek között – arról is döntöttek, hogy visszavásárolják a járdának és biciklitárolónak használt felületeket.

Ugyancsak a per tárgyát képezte egy 133 négyzetméteres terület is, amely ugyanazon az „udvaron” van, mint a másik kettő, ezt parkolóként használták a lakók. Ezt is át kellett adni a tulajdonosnak. Mivel ezekre a területekre korábban – a városháza beruházási irodájának számítása szerint valamivel több mint 17 ezer lej értékben – befektetett a város, a tulajdonos hajlandó ezt visszatéríteni.

Kártérítés fizetésére ítélték a várost

A bírósági ítélet szerint az önkormányzatnak az összesen 209 négyzetmétert kitevő területek után mintegy