Persorozat Csíkszeredában a hőszigetelések miatt  

Nyolc pert folytat a csíkszeredai városháza egy évekkel ezelőtt tömbház-hőszigeteléseket végző cég ellen, amely több mint két évvel túllépte a befejezési határidőket, és a kirótt késedelmi kamatokat nem fizette ki. A szerződésbontásokat szerették volna elkerülni, egy esetben viszont, ahol még mindig nem fejezték be a munkát, most már ezt is meg kell tenni.