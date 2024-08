Pénzügyi amnesztia a háromszéki vízszolgáltatónál

„Az lemúlt években több alkalommal is zártuk el a vizet azoknál az ügyfeleknél, akik elmulasztották kifizetni a vízszámlájukat. Ez a legdrasztikusabb lépés, amit meg tudunk tenni, úgyhogy igyekeztünk más eszközöket is keresni a kintlévőség csökkentésére.

Most is van olyan lakótársulás, amely nem teljesítette a tavaly kötött szerződésbe foglalt feltételeket, magyarán nem törlesztett annyit, amennyit felvállalt.

Értjük azt is, hogy van, ahol ez nehezen kivitelezhető, de értékelendő, hogy a lakótársulás akar lépni, javítana a helyzeten: úgy gondoljuk, hogy az ilyen esetekben sokat számít a büntetőkamat eltörlése” – fogalmaz Kozsokár Attila, a Közüzemek Rt. vezérigazgatója.

Az intézkedés a magánszemélyeket is érinti, közvetett és közvetlen módon egyaránt: a tömbházlakók esetében is komoly segítséget jelenthet, hiszen az adósság egyes esetekben akár a felére is csökkenhet. Mivel a tömbházlakók rendszerint nem közvetlenül a közüzemekkel kötnek szerződést, hanem a lakótársulásnak fizetnek, előfordulhat, hogy a lakótársulás irányába felgyűlt adósságuk nem csupán a vízszámlából állhat. Ezzel ellentétben