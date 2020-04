Pénzeket csoportosítottak át az egészségügyi és gyermekvédelmi rendszernek

A tartalékalapból különítettek el pénzt a gyermekvédelmi rendszer működtetésére Hargita Megye Tanácsának havi ülésén • Fotó: Gecse Noémi

Hargita Megye Tanácsa a tavalyi évhez képest húsz millió lejjel kevesebből tud gazdálkodni, akár folyamatban levő munkálatokat is le kell állítsanak a hiány következtében – számolt be a megyei önkormányzat havi ülésén Borboly Csaba, az intézmény vezetője. Szerinte jó döntés volt, hogy eddig nem költöttek sok pénzt a vírus megjelenése előtt, hiszen most van amihez nyúlni, a járvány megelőzésére sikerült nagyobb összegeket átcsoportosítani” – tette hozzá az elnök.