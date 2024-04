Pénz és csapat hiányában egyelőre zárva marad a Művész mozi

Két és fél éve zárták be Marosvásárhely belvárosban a Művész mozit, akkor azzal a szándékkal, hogy használatba adják a Művészeti Egyetemnek. Ez nem történt meg és a hiányosságok kiküszöbölése sem. A napokban a városháza újabb igazgatósága vette át a mozi ügykezelését, náluk érdeklődtünk a tervekről.

A marosvásárhelyi városvezetés 2021. november 5-én helyeztette ki a Művész mozi bejáratához a zárva táblát, ami azóta is ott áll. Akkor Soós Zoltán városvezető azt nyilatkozta, hogy

Három teremben volt vetítés, és a kisebb termet különböző alkalmakra ki is lehetett bérelni. A koronavírus-járvány után azonban jelentősen megcsappant a jegyet váltók száma, és a város két nagyáruházában működő mozik kínálata is egyre színesebb lett.

A marosvásárhelyi Művész mozi 1961-ben nyitott meg és sokáig igen népszerű volt a marosvásárhelyiek körében. Szerettek ide járni a művészfilmek kedvelői, de a kisgyermekes családok is, hiszen sok magyar szinkronos gyermekfilmet tűztek műsorra.

Az elmúlt két és fél évben semmi mozgás nem volt a Művész mozi háza táján. Azaz papíron történtek változások, hiszen a mozi épülete első körben a várigazgatósághoz tartozott. Azt azonban részben beolvasztották a közterületrendezési igazgatóságba, így a Művész mozi is az utak és közterületek karbantartásával foglalkozó szakosztályhoz került.

gondok vannak a fűtéssel, a tetőszerkezetet is meg kellene javíttatni. A korábbi hírek arról szóltak, hogy hosszú távra bérbe adnák a Művészeti Egyetemnek, amely megtartaná a közösségi jellegét, de saját diákjai számára is foglalkozásokat szervezne. Erre azonban nem került sor.

Gondot jelent az is, hogy a központhoz csak a márciusi tanácsülésen csatolták oda a Művész mozit, így tavaly, amikor elkészült az idei költségvetés, nem számoltak a mozi felújításával járó kiadásokkal.

„A Művész moziban szükség van a tetőszerkezet rendbetételére, de a központi fűtésrendszer felújítására is. Fel kell újítani a vetítési berendezést, ki kell tisztíttatni a székeket és csapatot kell toborozni. Ezekre idén szinte biztos, hogy nem kerülhet sor. Részben mert jelenleg zajlik a Víkendteleppel való összevonás, részben mert

De tudjuk, hogy mi a teendő, figyeljük a pályázati kiírásokat is, és az év végén elkészülő, jövő évi költségvetésben biztos lesz valamennyi pénz a mozi felújítására is. A vásárhelyiek visszajelzéséből is tudjuk, hogy fontos része volt a város kulturális életének a Művész mozi, és fontos az újraindítása, művészfilmek vetítése, kisebb filmfesztiválok megrendezése” – fogalmazott Szász Andrea.