Pénz érkezett, megkezdték az új szentegyházi napközi alapozását

Egyelőre csak látványterv, de jövőre elkészülhet az új napköziotthon

Régi tervek alapján pályázott sikeresen a korábbi városvezetés 2,8 millió lejért az Országos Vidékfejlesztési Programban (PNDL) arra, hogy új épületet hozzanak létre a Hófehérke Napköziotthon számára, a meglévő leromlott állapotban lévő helyett – tudtuk meg Lőrincz Csaba szentegyházi polgármestertől. Mint mondta, mandátuma elején hamar kiderült, hogy új tervekre van szükség, hiszen nem jelentkezett kivitelező cég a meghirdetett közbeszerzési eljárásokon. Az elöljáró rámutatott,

mindenképp szerették volna megmenteni a projektet, ezért új dokumentációkat készíttettek.

Ennek alapján egyszintes, ám nagyobb kiterjedésű lesz a korábban kétszintesre tervezett épület, és összesen hat csoport fog elférni benne. Az átalakítások azonban jelentős többletköltséget eredményeztek, így nagyjából 7,6 millió lejre nőtt a megvalósítás értéke. A megnyert támogatás és az említett összeg közötti különbség pedig önrészként terhelte az önkormányzatot. Ezt nehéz lett volna helyi forrásokból finanszírozni, így segítséget kért a fejlesztési minisztériumtól a helyi városvezetés még tavaly novemberben. Kérésüket végül idén hagyta jóvá az RMDSZ-es Cseke Attila vezette tárca, 4,8 millió lejes költségvetés-kiegészítést biztosítva.

Lőrincz Csaba hangsúlyozta,

jókor érkezett a segítség, hiszen az újratervezés után találtak kivitelezőt, amely már el is kezdte a munkát.

Miután sikerült elbontani a korábbi omladozó épületet, tavaly év végén elkezdődött az új létesítmény alapozása, illetve a szükséges támfalak megépítése. A munkának végül az időjárási viszonyok szabtak gátat. A polgármester közölte, idén folytatódik a kivitelezés, szeretnék, ha év végéig a napköziotthon tetőzete is elkészülne. Jövőre ugyanakkor be is kell fejezni a munkálatokat.

Átköltöztették a gyerekeket



A Hófehérke Napköziotthonba járó gyerekeket már korábban átköltöztették a Gábor Áron Iskolaközpont bentlakásának alsó szintjére, hiszen veszélyessé vált az általuk használt épület – tájékoztatott a kisváros vezetője. Az említett helyszínen is kellett felújításokat végezni – hőszigetelés, parkettázás, ajtó- és ablakcsere stb. –, hogy minél jobb körülményeket biztosíthassanak a kicsiknek. Ezt saját forrásaiból valósította meg az önkormányzat.